Nell’episodio della serie made in Italy di Un Posto al Sole, in onda su Rai 3, i telespettatori vedranno cosa succederà a due protagonisti, ovvero a Susanna, vittima di un’aggressione, e Niko, disperato.

Un Posto al Sole è uno dei cavalli di battaglia di Rai 3 da anni, ormai, sulla cresta dell’onda. La serie televisiva nata precisamente in Campania, racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, situata sulla collina di Posillipo, i quali, però, non sono solo semplici vicini di casa ma diventeranno i protagonisti di situazioni intricate e avvincenti, che mescoleranno amicizie, amori ed inimicizie.

Si è inaugurata, così, la stagione numero 26 che, come ogni anno fin dal lontano 1996, anno in cui è nata, conferma la passione che il pubblico italiano ha per Un Posto al Sole, la serie che va in onda ogni giorno alle ore 20.45 su Rai 3. Il pubblico da casa, che segue la serie campana da ben ventiquattro anni, vede nei personaggi principali di Un Posto al Sole dei volti diventati ormai familiari, quasi di casa.

Intanto questa settimana è stata inaugurata con una serie di vicende molto movimentate che lasceranno i telespettatori sempre sul fiato sospeso. In particolare le vicende si muoveranno intorno ai due volti della serie di Susanna e Niko. Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata che andrà in onda questa sera, 31 agosto.

Un Posto al Sole: ecco cosa succede Susanna e Niko

Secondo le anticipazioni della puntata che andrà in onda questa sera su Rai Tre, tutti gli inquilini di Palazzo Palladini sono alquanto sconvolti da quello che ha vissuto Susanna. La giovane donna, infatti, è stata vittima di una violentissima aggressione e le sue condizioni di salute sono precarie e preoccupanti.

Ma chi ha aggredito Susanna? Facendo un veloce salto indietro, nelle scorse puntate Susanna ha dichiarato il proprio amore per Niko. Dopo questa rivelazione che aveva lasciato senza parole il ragazzo era iniziata una relazione che non era finita nel migliore dei modi. Questo era accaduto perché Niko aveva scoperto che Susanna, che aveva deciso di sposare, si era invaghita di Eugenio Nicotera il quale, però, aveva respinto le sue avance preferendo portare avanti il suo matrimonio con Viola.

Così Niko aveva deciso letteralmente di lasciare la donna anche se, con il passare le tempo, avevano recuperato un buon rapporto di amicizia, un equilibrio che il padre del giovane, Renato, invece non condivideva. Sarà stato quest’ultimo l’autore della brutale aggressione fatta a Susanna?

Niko sotto choc

Oltre i sospetti che si muovono verso Renato, papà di Niko, il giovane avvocato è sotto choc per quanto accaduto alla sua ex fidanzata Susanna. E’ stato, infatti, lui stesso a recarsi nello studio legale per incontrare la giovane donna e, di fronte a se, ha trovato una scena sconvolgente, ovvero Susanna riversa a terra in una pozza di sangue.

LEGGI ANCHE : Un Posto al Sole, stop alla soap: l’annuncio

LEGGI ANCHE : Serena Rossi, in Un Posto al Sole era Carmen Catalano. Ve la ricordate?

Tutti sconvolti per quanto accaduto e soprattutto Niko che non riesce a riprendersi emotivamente, tanto più che, secondo gli spoiler, per la giovane Susanna inizierà un lungo calvario verso la ripresa.