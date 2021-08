Rivoluzione Pomeriggio Cinque: il ritorno di Barbara D’Urso su Canale 5

Anche per la prossima stagione vi sarà Pomeriggio Cinque, andiamo a vedere le novità principali del programma e quando avrà inizio l’edizione della trasmissione Mediaset, alla cui conduzione è stata confermata la D’Urso.

Cosa cambierà rispetto al passato

Da settembre 2008 è ormai diventato un appuntamento fisso nella fascia pomeridiana di Canale 5, il nome è infatti dovuto al segmento di giornata ed al canale in cui viene trasmesso il programma. La prima edizione venne condotta da Claudio Brachino ed aveva un taglio prettamente giornalistico. Da quella successiva, la padrona di casa è diventata Barbara D’Urso, la quale è rimasta al timone del talk fino ad ora, dando via anche ad altre trasmissioni legate ad essa, da Mattino Cinque a Domenica Cinque, poi diventata Domenica Live, quest’ultima ha però dovuto chiudere i battenti dopo quasi 10 anni.

Leggi anche: Pomeriggio 5: il nuovo orario della trasmissione

Con il passare delle edizioni si era abbandonato lo stile giornalistico, la trasmissione è tra l’altro molto legata a Videonews, testata giornalistica attinente al mondo dell’informazione Mediaset. Da Pomeriggio Cinque gli argomenti sono stati spesso leggeri negli ultimi anni, concedendo molto spazio alla cronaca ed ai protagonisti di reality. Rispetto al passato, come annunciato dalla stessa presentatrice al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, non vi sarà la presenza in studio di divani e poltrone, gli ospiti non mancheranno, ma dovranno affrontare i diversi temi di attualità, attraverso i quali verrà concesso un maggiore spazio.

Quando inizierà la nuova stagione

Per quanto riguarda l’avvio della prossima stagione, lunedì 6 settembre sarà la data della prima puntata relativa alla 15esima edizione del programma, essa si svilupperà per almeno 8-9 mesi, quella scorsa si era conclusa il 28 maggio, sono infatti previste almeno 200 puntate di Pomeriggio Cinque, sviluppate come al solito in cinque appuntamenti settimanali, fino a venerdì.

Leggi anche: Barbara D’Urso: il suo futuro in Mediaset, la decisione…

La durata del programma subirà però una variazione, l’inizio di ogni puntata è infatti previsto verso le 17 e 30, per poi concludersi alle 18 e 40; oltre alla diretta tv su Canale 5, la trasmissione Pomeriggio 5 potrà essere visibile in streaming sul sito Mediaset infinity, per tutti coloro i quali sono abbonati alla piattaforma.