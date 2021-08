Conoscete il marito dell’attrice Paola Cortellesi? Lui è un famosissimo regista

Paola Cortellesi è indubbiamente una delle attrici più apprezzate del panorama cinematografico e televisivo italiano, ma avete mai visto il marito? Ecco di chi si tratta.

Nata a Roma nel novembre del 1973, Paola Cortellesi, dopo aver concluso il liceo scientifico si è subito dedicata alla recitazione studiando presso la scuota Teatro Blu diretta da Beatrice Bracco. Il debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto dapprima con una serie di esperienze teatrali e successivamente in radio con Enrico Viemme. Nel 1998, Paola approda sul piccolo schermo interpretando il personaggio dell’argentina nella trasmissione Macao condotta da Alba Parietti. Indubbiamente il primo successo e la notorietà al grande pubblico arrivano grazie alla Gialappa’s Band grazie a cui l’attrice ha avuto modo di mostrare le proprie doti attoriali e comiche.

Chi è il marito di Paola Cortellesi

Nonostante si tratti di un’attrice popolare, Paola non ama mischiare la vita privata con il lavoro tenendo molto alla propria privacy. Dopo un’importante relazione con Rocco Tanica, molto probabilmente conosciuto durante Mai Dire Gol, Paola è stata legata al collega Valerio Mastrandrea. Ma è introno al 2002 che l’attrice trova la sua anima gemella, Riccardo Milani, con cui dopo 9 anni di fidanzamento si sposa l’1 ottobre del 2011.La coppia ha anche avuto una figlia, Laura, nata il 24 gennaio del 2013.

Chi è Riccardo Milani

Riccardo, oltre ad essere il marito di Paola Cortellesi è anche un noto sceneggiatore e regista, infatti la conoscenza tra i due è avvenuta proprio sul set de Il Posto dell’anima, film diretto proprio da Milani. L’uomo ha dato il via alla propria carriera lavorando come aiuto regista di Nanni Moretti e Mario Monicelli per poi debuttare alla direzione della pellicola, Auguri Professore, nel 1997.

Un coppia anche nel lavoro

Oltre ad essere una coppia nella vita, Paola e Riccardo sono anche legati da un punto di vista lavorativo. Infatti i due hanno spesso lavorato l’una al fianco dell’altro riuscendo ad ottenere ottimi risultati. In particolare negli ultimi tre anni non può non essere citato Come un gatto in tangenziale, film diretto da Milani con protagonista Cortellesi e Antonio Albenese, molto apprezzato dalla critica e dal pubblico tanto da aver incassato 10 milioni di euro. Attualmente la coppia è al cinema con il sequel, Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto.