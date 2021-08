Uomini e Donne, Gemma Galgani ha rifatto il seno: la dama pronta al ritorno in studio

E’ sicuramente la protagonista d’eccellenza nel panorama delle dame del Trono Over di Uomini e Donne e così Gemma Galgani torna a far parlare di sé con un nuovo seno.

Dalla prima volta in cui ha fatto il suo ingresso nello studio di Maria De Filippi in cerca del principe azzurro, la dama torinese non ha perso un colpo per far parlare di sé, croce e delizia soprattutto dell’opinionista Tina Cipollari con la quale, nel corso degli anni, ha avuto molto battibecchi.

Gemma Galgani, bellissima e affascinante donna di Torino, con alle spalle un matrimonio concluso, ha deciso di partecipare ad Uomini e Donne con la speranza di trovare il vero amore e, dall’inizio, non si è mai risparmiata, mettendo sempre in primo piano le sue emozioni, tra innamoramenti, infatuazioni e lacrime amare per le varie delusioni.

Certo è che, la dama torinese non sembra, però, nonostante lo charme, essere molto fortunata nelle faccende di cuore e per questo è tornata nella nuova edizione del Trono Over per riprovare ancora a cercare la fortuna.

Gemma Galgani torna con un nuovo seno

Torna a canale 5 con una novità sorprendente: Gemma Galgani ha un nuovo seno e l’annuncio è stato dato in anteprima dal settimanale Nuovo Tv.

A dare il lancio della notizia è stato Riccardo Signoretti che, attraverso il profilo Instagram, condivide la foto della copertina del settimanale dove si trovano le foto in esclusiva della dama torinese con la grande novità dell’intervento chirurgico fatto al seno. E’ un ritorno scoppiettante che sicuramente alimenterà la curiosità di tutti gli appassionati del dating show di Maria De Filippi: Gemma Galgani compare dopo l’intervento che l’ha portata ad aumentare di qualche taglia il suo seno.

In barba alle tante critiche che, nel corso degli anni, sono state mosse sul suo conto, Gemma Galgani fa spallucce a tutti e si mostra orgogliosa del nuovo seno, ammettendo di aver ceduto ad un vizio di vanità che da qualche tempo la stuzzicava. Adesso la dama torinese, già di per sé bellissima e affascinante, si sente più a suo agio con il suo corpo e di sicuro inizierà la nuova stagione di Uomini e Donne con un nuovo spirito.

“Ho il décolleté di quando ero ragazza”

Adesso si sente davvero una ‘ragazza’, la dama di Maria De Filippi: questo è quanto viene spoilerato dalle anticipazioni delle prime registrazioni di Uomini e Donne.

La scelta compiuta da Gemma Galgani sembra non essere molto condivisa dal pubblico che, di frequente, si è trovato a muovere critiche verso la donna, soprattutto quando nelle passate edizioni decise di frequentare il giovane cavaliere Nicola Vivarelli, modello di soli 26 anni.

Gemma, però, ha sempre dimostrato indipendenza e una tempra molto forte, per cui anche questa volta si dice felice della scelta fatta e, grazie al suo nuovo seno, ha dichiarato di essere orgogliosa di avere di nuovo un décolleté come quando era ragazza.

Sicuramente questa scelta della Galgani preannuncia nuove e avvincenti puntate di scontri con l’opinionista Tina Cipollari.