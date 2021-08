Maria De Filippi casa al mare da sogno: la mega villa nel verde con Costanzo

Avete mai visto la bellissima casa di mare di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo? Una splendida villa in Toscana. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La casa al mare di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

La coppia d’oro della televisione italiana, formata da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, raramente si concede ai flash dei fotografi durante gli eventi di gala. I due amatissimi conduttori Mediaset, infatti, hanno sempre cercato di tenere la loro vita lontano dai riflettori del mondo gossip. De Filippi e Costanzo vivono a Roma, dove entrambi lavorano e spesso tornano a Milano. Ma, quando si parla di vacanze, la coppia – com’è noto – non gradisce spostarsi di molto. Fino a pochi anni fa, era possibile beccarli a Fregene, nota località balneare poco fuori la Capitale.

Oggi, invece, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, trascorrono le loro vacanze in Toscana, più precisamente ad Ansedonia, in provincia di Grosseto. Qui la coppia ha acquistato una villa da sogno dove trascorrere le vacanze insieme a parenti, amici, ma anche collaboratori, in vista della nuova stagione televisiva. Insieme a loro, naturalmente, il figlio Gabriele, che lavora come autore di alcuni programmi di De Filippi, come C’è Posta per Te e Uomini e Donne.

Il rifugio dei due conduttori

La villa toscana dei due conduttori è immersa nel verde, con una vista mozzafiato sulla costa grossetana. Maria De Filippi ama fare sport e utilizzare la barca, di sua proprietà, per qualche tuffo al largo. E’ noto, infatti, che la conduttrice sia appassionata di nuoto. In più di un occasione, la regina di Mediaset è stata immortalata in compagnia di amici e parenti sul suo yatch.

La casa possiede un bellissimo giardino, dove la coppia trascorre molto tempo. Dopo qualche settimana di relax, i due sono tornati già a lavoro. De Filippi, infatti, a breve inizierà le registrazioni delle prime puntate di Uomini e Donne, programma in partenza lunedì 13 settembre.