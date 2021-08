Elisa Isoardi e Todaro, cosa è successo davvero tra di loro? Spunta la verità

Cosa è avvenuto davvero tra la conduttrice Elisa Isoardi e il ballerino Raimondo Todaro, concorrenti in coppia di Ballando con le Stelle 2020? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La coppia di Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Sono stati due grandi protagonisti della passata stagione di Ballando con le Stelle, programma condotto su Rai Uno da Milly Carlucci. Stiamo parlando dell’ex conduttrice de La prova del cuoco, Elisa Isoardi e del ballerino professionista della trasmissione, Raimondo Todaro. Come sappiamo, i due, complice anche un infortunio alla conduttrice, non sono riusciti ad aggiudicarsi il primo premio. Tra loro, durante la trasmissione, sembrava essere nato qualcosa: sguardi complici e carezze che avevano già allertato il mondo gossip.

Poi, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si sono allontanati. La conduttrice è approdata a L’Isola dei Famosi, su Canale 5, mentre Todaro, nelle scorse settimane, ha ufficializzato il suo addio a Ballando con le Stelle. Ma cosa è successo davvero tra i due?

La verità tra i due

In un’intervista rilasciata a Bianca Guaccero, negli studi di Detto Fatto su Rai Due, Raimondo Todaro ha parlato del suo rapporto con Elisa Isoardi: “Ne sono successe di tutti i colori, ci stuzzicavamo molto e c’era una sorta di amore litigarello. Ora, ci sentiamo ogni tanto”. Isoardi, in un’intervista rilasciata a Francesca Boccia a Venus su Italia Uno, ha confermato: “Non c’è stato niente. Nemmeno il bacino di scena c’è stato, come è successo alle coppie in gara a Ballando con le stelle. Non è nato nulla, per fortuna di lui non è scoppiato l’amore”.

Dunque, tra i due, sembra non sia scoccata la scintilla. Raimondo Todaro, nel 2019, si è separato dalla ballerina Francesca Tocca, sposata nel 2013. I due hanno una bambina, Jasmine. Mentre Elisa Isoardi, dal 2014 al 2018, ha avuto una chiacchieratissima storia d’amore con il Senatore e Segretario della Lega, Matteo Salvini.