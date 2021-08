Beautiful, anticipazioni 24 agosto: il piano di Eric per Brooke

Anticipazioni e curiosità sull’episodio di oggi, martedì 24 agosto, della soap di Canale 5, Beautiful. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il monito di Eric

Questo pomeriggio, dalle ore 13,40 circa, andrà in onda un nuovo episodio dell’amata soap di Canale 5, Beautiful. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni di martedì 24 agosto. Quinn e Shauna sono ormai sempre di più alleate. La Fuller ha rivelato di non aver alcun pentimento ed ha confermato che il matrimonio con Ridge sarà il giorno più bello della sua vita. Presto, ha spiegato la donna, anche il Forrester capirà che lei è la donna della sua vita. Ma la discussione tra le due viene interrotta da Eric, che avverte entrambe: non appoggerà il matrimonio tra Shauna e Ridge.

Eric, infatti, spiega ancora una volta che la donna giusta per Ridge è Brooke e nessun altra. Il capo della famiglia Forrester è convinto che presto le cose si risolveranno e che Ridge tornerà da Brooke. Avvisa dunque le due donne di non cantare vittoria troppo presto: farà di tutto per mandare a monte il loro matrimonio. Intanto Bill è tormentato dai sensi di colpa per l’incidente di Steffy. Quest’ultima è tornata a casa e sembra stare meglio, ma una telefonata cambierà di nuovo tutto.

Il piano di Quinn

Steffy chiederà a Bill di occuparsi di Kelly mentre sarà via. Una situazione che insospettirà Liam, il quale, seguendola, scoprirà che la sua ex moglie è ancora dipendente dagli antidolorifici. Dunque, nonostante tutto, la giovane ricorre ai medicinali prescritti dal Dottor Finnegan.

Poco prima di raggiungere Steffy, Liam e Bill scopriranno del divorzio tra Brooke e Ridge. Della situazione cercherà di approfittarne Justin, che ammetterà di provare ancora qualcosa per la sua ex moglie. Quinn cercherà di ardire un piano per allontanare per sempre Brooke da Ridge, malgrado le parole di Eric.