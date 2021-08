Amici, spunta una foto da giovanissima della professoressa Alessandra Celentano: ecco com’era

Prima di diventare una delle insegnanti più temute di Amici di Maria De Filippi, Alessandra Celentano ha avuto una lunga carriera da ballerina professionista: ecco le immagini che la ritraggono da giovane ragazza alle prese con la sua più grande passione.

Oggi Alessandra Celentano è conosciuta come una delle maestre di danza più temibili del piccolo schermo: dal 2003 è tra le insegnanti del talent Amici di Maria De Filippi dove svolge la sua professione in modo decisamente rigoroso.

Diverso tempo prima di approdare in tv, la nipote di Adriano Celentano e cugina di Rosita, con cui ha un ottimo rapporto, ha raggiunto il successo con tutù e scarpette esibendosi sui palcoscenici dei più importanti teatri del mondo.

Alessandra Celentano, la vita da ballerina prima di Amici di Maria De Filippi

Alessandra ha sviluppato fin da piccola la propensione verso la danza e ha cominciato a studiare balletto classico, perfezionando poi la sua tecnica all’Opera di Budapest. Il ruolo da prima ballerina gli è stato affidato nella compagnia Arteballetto, ha poi lavorato con i maggiori coreografi di fama mondiale prima di passare al ruolo dell’insegnamento. La Celentano ha dovuto rinunciare al ballo in prima persona per motivi di salute: come ha confessato in un’intervista a DiPiù la donna ha scoperto di essere affetta dalla sindrome dell’alluce rigido che colpisce le articolazioni del primo dieto del piede.

Per questo motivo l’insegnante di Amici si è sottoposta ad una serie di interventi, ma ha deciso di appendere le scarpette al chiodo a causa di questa malattia deformante che consuma lentamente le ossa causando grandi dolori a chi ne soffre. Grazie all’esperienza accumulata in tanti anni di danza è diventata la bravissima docente che ogni stagione accompagna i giovani talenti dal momento dell’ingresso nella scuola al serale, caratterizzato da coreografie sempre più difficili.

Celentano, maestra severa ed esigente: il suo rapporto con la danza

La Celentano ha sempre conservato un modo di fare piuttosto severo, ma chi la conosce al di fuori dell’ambito della danza ne parla come di una persona molto diversa. Della sua vita privata si sa che si è sposata nel 2007 con l’analista finanziario Angelo Trementozzi: il matrimonio è finito nel 2012 ma i due sono rimasti in buoni rapporti. La donna non è diventata madre ma è sempre stata circondata da ragazzi di ogni età che ha visto muovere i primi passi nel mondo della danza e poi diventare delle stelle.

Molto si conosce, però, del suo approccio al lavoro: la Celentano non ha mai fatto mistero della sua intransigenza rispetto a determinate caratteristiche fisiche e tecniche. «Nel lavoro sono molto dura ed esigente, è giusto e ne sono orgogliosa! Io stessa ho avuto degli insegnamenti molto rigidi grazie ai quali sono migliorata molto. Ballare a certi livelli richiede sacrificio e costanza, altrimenti è difficile raggiungere i risultati sperati, anche se si ha talento. Sono stata educata con la logica che nessuno regala nulla e che tutto quello che si ottiene è frutto di sacrifici, rinunce e soprattutto tanto duro lavoro», ha scritto la donna a corredo di una foto che la ritrae proprio da giovane ballerina.