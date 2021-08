Aurora Ramazzotti risponde alle criticate social: “La versione sessuologa spinta, no? Non si può piacere a tutti””

Aurora Ramazzotti è molto seguita e amata sui social, dunque vanta di tantissimi follower che la sostengono soprattutto nella battaglia contro il cat calling. Purtroppo non riceve solo consensi, ma anche delle critiche. L’ultima per esempio non è passata inosservata a un utente social, così l’ha segnalata alla ragazza che non ha esitato a rispondere.

La rubrica di Aurora Ramazzotti

Di recente Aurora Ramazzotti ha dedicato un piccolo spazio sul web in cui si diverte a dare dei consigli sentimentali. A un certo punto ha parlato di sesso e ha approfittato per invitare tutti ad agire con consapevolezza senza lasciarsi influenzare da determinati pregiudizi. Forse per un velato imbarazzo, Aurora ha puntato sulla simpatia per dare delle risposte a delle domande abbastanza spinte. Se qualcuno ha sorriso in seguito alla visualizzazione delle sue storie, altri hanno avuto da ridire come Caterina Collovati. La giornalista opinionista televisiva non ha fatto un giro di parole, ma è andata dritta al sodo per esprimere un suo parere.

“Che poi io lo so di esagerare. Ma mi ci piace così”

“Fin quando Aurora Ramazzotti ci spiegava quanto turbata la lasciassero i fischi degli sconosciuti (cat calling) per strada passi, fin quando ci ammorba va sull’importanza di accettarsi mostrarsi con l’acne passi, fin quando quest’estate si vede il suo lato B più del volto passi, ha l’età per farlo…La versione sessuologa spinta: no. E se la colpa delle difficoltà dei millennial nel fare sesso fosse proprio di queste maestre improvvisate?”, ecco la critica che la Collovati ha fatto nei confronti della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Ci è andata giù pesante, ragion per cui un follower ha chiesto alla diretta interessata un parere che non è tardato ad arrivare: “Non si può piacere a tutti. Forse l’unica cosa che mi sento di dire è che la difficoltà dei millennial nel far sesso sicuramente non deriva da chi, come me, tratta tematiche considerate tabù con ironia e leggerezza. Anzi, credo fermamente che normalizzare il dialogo in questo senso sia costruttivo a creare meno pudore e chiusura mentale attorno al sesso e alle sue mille retoriche insensate. Che poi io lo so di esagerare. Ma mi ci piace così”. Inoltre Aurora ha anche aggiunto che non aveva visto questo posto, dunque se non fosse stato per la segnalazione non ci avrebbe neanche fatto caso. Ha dato una risposta diplomatica secondo la maggioranza, del resto esporsi sui social determina anche questo.

“Non aveva denunciato il cat calling?”

Prima della giornalista, Aurora Ramazzotti ha ricevuto delle critiche anche da Fabrizio Corona per una foto che ha pubblicato con il sedere in primo piano. L’ex re dei paparazzi ha voluto sottolineare la sua incoerenza perché a suo parere non ha fatto altro che spingere gli utenti social a fare dei commenti poco carini. Tuttavia molti si sono schierati dalla parte della giovane.

