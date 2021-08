Fabrizio Corona e la dolce dedica all’ex moglie Nina Moric: “Dobbiamo avere la forza di perdonarci…”

Tutti ricorderete, senza dubbio, la travagliata e travolgente storia d’amore tra Nina Moric e Fabrizio Corona. Tanti sono stati i pettegolezzi sul loro conto, spesso scaturiti dai tanti episodi in cui, nel corso degli anni, si sono lanciati a vicenda diverse e pesanti accuse.

Anche dopo aver messo fine al loro matrimonio, Nina e Fabrizio hanno continuato ad alternare momenti nei quali si davano contro l’un l’altra a momenti di tregua apparente. Alcuni giorni fa, Corona ha pubblicato una foto sul suo account Instagram ufficiale, tramite il quale ha voluto ringraziare la sua ex moglie per “avergli donato la cosa più bella della sua vita”. Ecco in che rapporti sono oggi Nina Moric e Fabrizio Corona.

Uniti da un amore più grande

Nella vita, tutti noi sperimentiamo diversi tipi di amore: per i genitori, per gli amici, per il proprio partner e chi più ne ha più ne metta. Ogni rapporto, anche quelli che sembrano poter durare in eterno, possono subire battute d’arresto, i sentimenti possono cambiare e fare in modo che alcuni capitoli della nostra vita vengano chiusi definitivamente. Esiste solo un tipo di amore, uno soltanto, in grado di durare per sempre: quello per un figlio. Nonostante tutto il male che si sono fatti e il loro burrascoso rapporto, Nina Moric e Fabrizio Corona saranno sempre uniti dall’amore che entrambi provano per il loro unico figlio, Carlos. A tal proposito, alcuni giorni fa, Fabrizio Corona ha deciso di pubblicare una foto sul suo profilo Instagram, accompagnando il post con una dedica speciale rivolta a Nina.

Le parole di Fabrizio rispecchiano, anche se solo in minima parte, tutti i momenti difficili che l’uomo si è trovato ad affrontare negli ultimi anni, sia dal punto di vista giudiziario sia da quello privato. Che questo post di riconciliazione possa davvero rappresentare un nuovo inizio per entrambi e che, insieme, possano prendersi cura di Carlos e guidarlo serenamente nel suo percorso di crescita.

Leggi anche—>Rivoluzione Pomeriggio Cinque: il ritorno di Barbara D’Urso su Canale 5

Leggi anche—>Alessandro Del Piero crisi con la moglie Sonia: perché si sono lasciati

L’esposizione mediatica

La fine degli anni novanta e l’inizio del 2000 ha rappresentato l’apice del successo sia per Nina Moric, ex modella e showgirl nata a Zagabria nel 1976, sia per Fabrizio Corona, imprenditore soprannominato anche “re dei paparazzi”, nato a Catania nel 1974. La coppia, convolata a nozze nel 2001, è rimasta insieme fino al 2007, anno in cui è stata poi annunciata la fine della loro storia. Un anno dopo aver pronunciato il fatidico “sì, lo voglio”, Nina e Fabrizio sono diventati genitori del loro unico figlio, Carlos Maria.

Dopo la separazione, entrambi hanno avuto altre relazioni: Corona è stato legato per molti anni alla showgirl argentina Belén Rodriguez, mentre la Moric è stata fidanzata con il modello Luigi Mario Favoloso. Tra liti senza fine e storie andate male, ci auguriamo che presto, entrambi, possano trovare finalmente il loro equilibrio.