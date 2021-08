Amadeus, al via il nuovo show su Rai Uno | Quando andrà in onda e chi saranno gli ospiti

Tra i prossimi appuntamenti nella nuova stagione di Rai 1 ci sarà il nuovo programma affidato ad Amadeus, il conduttore presenterà infatti il programma Arena ’60, ’70 ed ’80, andiamo a vedere le date e tutti gli ospiti presenti allo show, ormai prossimo ad essere trasmesso in prima serata.

Gli appuntamenti stagionali di Amadeus

Con l’inizio della nuova stagione televisiva, la Rai cerca di farsi trovare pronta affidandosi ad una delle colonne portanti dell’ultimo periodo, vale a dire Amadeus, il quale è stato confermato per il terzo anno di fila alla conduzione del Festival di Sanremo, senza dimenticare l’appuntamento fisso con I soliti Ignoti, il cui inizio è previsto per lunedì 13 settembre, e coinvolgerà ancora una volta il serale di Rai 1 dopo il telegiornale.

Poco prima di quell’appuntamento, Amadeus avrà modo di esordire nella sua Verona, laddove presenterà il suo show nell’avveneristica Arena della città scaligera, una nuova avventura, la quale durerà due serate, attesi numerosi ospiti per l’occasione, andiamo a scoprire chi si esibirà su quel palcoscenico.

Cosa prevede la trasmissione

Dal nome del programma, Arena ’60, ’70 e ’80, si può facilmente intuire, come oltre la location veronese le serate siano dedicate a tre decenni differenti, a tema musicale, gli ospiti saranno prettamente dei musicisti, i quali hanno accompagnato diverse epoche della musica italiana e non sola, in quanto vi saranno anche quelli internazionali, come nel caso di Tony Hadley degli Spandau Ballet, Tracy Spencer, Sandy Marton, e poi gruppi storici come Europe, Village People, Alphaville e gli Opus.

Per quanto riguarda quelli italiani, troveremo tra gli ospiti: Sabrina Salerno, Gianna Nannini, Ivana Spagna, Edoardo Vianello, Peppino di Capri, Orietta Berti, Raf, Fausto Leali, Maurizio Vandelli, Umberto Tozzi, Marcella Bella, Donatella Rettore, Alan Sorrenti, Gazebo ed i Righeira. L’evento con cui i vari interpreti si andranno a misurare con le canzoni dell’epoca è previsto per domenica 12 settembre, inoltre vi sarà una seconda puntata giorno 14, esattamente 10 giorni dopo il 59esimo compleanno di Amadeus, presentatore del nuovo show su Rai 1 chiamato per l’occasione Arena ’60, ’70 ed ’80, ormai prossimo alla messa in onda.