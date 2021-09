Melissa Satta approda a Sky Sport e sfida Dazn: è lei l’anti Diletta Leotta?

Melissa Satta è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano. Dotata di grande fascino, è anche apprezzata per la sua indiscussa professionalità davanti alle telecamere. Di recente è arrivata una notizia che ha entusiasmato i fan. È certo che la rivedremo nel piccolo schermo. Ecco tutte le informazioni.

La carriera di Melissa Satta

Nata a Boston il 7 febbraio 1986, Melissa Satta è una showgirl e modella italiana con cittadinanza statunitense. Durante gli anni del liceo ha praticato tanti sport come il karate diventando cintura marrone. Inoltre ha giocato anche con la squadra di calcio femminile del Quartu Sant’Elena. Nel frattempo ha lavorato come modella e ha partecipato a vari concorsi di bellezza, come Miss Muretto. È stata anche testimonial di vari brand italiani come Sweet years. Dopo essersi diplomata al liceo classico, si è subito trasferita a Milano e ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Si è proposta come valletta nel programma Mio fratello è pakistano condotto da Teo Mammucari. Dal 2005 al 2008 è stata velina di Striscia la notizia. Dopo ha provato anche a ottenere uno spazio nel mondo della recitazione. In questo modo si è messa alla prova né Il giudice Mastrangelo 2 accanto a Diego Abatantuono. Poi ha avuto modo di indossare le vesti di conduttrice nel 2017 nel programma Il padre della sposa su La5. Ha una carriera degna di tutto rispetto e a breve tornerà in tv sul canale Sky. Ecco cosa farà e dove la vedremo.

Nuovo programma calcistico per Melissa

Melissa Satta sarà una presenza fissa di Sky Calcio Club condotto da Fabio Caressa. In ques’esperienza televisiva potrà contare anche sull’appoggio di Antonio Conte, un altro nuovo volto della prossima stagione. I fan della donna sanno che non è la sua prima esperienza nel settore sportivo. Non a caso ha partecipato a Tiki taka con Pierluigi Pardo e Piero Chiambretti. Sicuramente la professionalità sarà accompagnata da un fascino inestimabile. Del resto Melissa Satta è nota anche per la sua fisicità scultorea. Sta avendo gratificazioni sia in ambito lavorativo che sentimentale. Infatti dopo l’addio all’ex marito, adesso è felice accanto a un altro uomo. Ecco di chi si tratta.

Informazioni sulla nuova fiamma

All’inizio della sua carriera Melissa ha avuto una relazione con Daniele Interrante. In un secondo momento è stata legata al calciatore Christian Vieri e nel 2011 ha conosciuto il calciatore Kevin Prince Boateng che ha reso padre del piccolo Maddox il 15 aprile 2014. Purtroppo dopo anni d’amore è arrivata la separazione nel 2019, ma si sono detti addio definitivamente nel 2020. Adesso è uscita allo scoperto con Mattia Rivetti. I due si frequentano da mesi, ma da poco hanno ufficializzato la relazione. È un imprenditore italiano di 34 anni, nonché nipote di Carlo Rivetti il fondatore della Sportwear company.

