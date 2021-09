Romina Power e il dolce ricordo di famiglia: lo scatto diventa virale sui social

Romina Power è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano. Essendo un personaggio pubblico, è molto seguita sui social. Non a casa ha tantissimi follower che non si lasciano scappare nemmeno una foto o una storia. Infatti da qualche ora hanno avuto modo di vedere uno scatto del passato accompagnato da una canzone davvero commovente.

La foto ricordo di Romina Power

Nata a Los Angeles 2 ottobre 1951 viva Romina Power ha raggiunto la popolarità in Italia grazie alla sua professionalità. All’inizio si è cimentata nella recitazione e così ha avuto modo di conoscere Albano Carrisi. Si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine. Infatti sono convolati a nozze nel 1970 e dal loro amore sono nati quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina junior. Anche se adesso hanno preso strade diverse, sono rimasti in buoni rapporti anche per amore della prole. Romina è nota per essere molto legata ai propri cari e un’ulteriore conferma si è avuta con una recente Instagram story.

“Una foto che mi scalda il cuore”

Romina Power tende a condividere anche la sua quotidianità sui social. Da qualche ora ha voluto condividere uno scatto in bianco e nero come storia che la ritrae in compagnia del padre Tyrone e della sorella Taryn. La cantante ha utilizzato come colonna sonora The Minute di Jason Mraz. “The minute I heard of love I started looking for you”, queste sono le parole del testo che ha voluto mettere in risalto. Sono parole cariche d’amore, frutto dell’affetto che Romina ha sempre dato e ricevuto nel contesto familiare. Le due sorelle sono piccolissime e il padre mostra un sorriso smagliante. I fan sanno che l’uomo, legato alla bellissima Linda Christian, è stato un attore di successo ed è venuto a mancare all’età di 44 anni. In quel periodo Romina e la sorella erano delle bambine. Nonostante siano trascorsi degli anni l’ex di Albano gli fa sempre una dedica nel giorno del suo compleanno. “Ogni tanto trovo una foto che mi scalda il cuore e mi ricorda che c’era qualcuno che mi amava”, ecco cosa ha scritto nella didascalia di una vecchia foto con un primo piano del famoso papà.

“La migliore sorella che abbia potuto avere”

La sorella Taryn è morta dopo un anno e mezzo di battaglia contro la leucemia. È stata Romina Power ad annunciarlo sul profilo Instagram tempo fa: “Ha raggiunto i nostri genitori alle 9:53 ieri a casa sua nel Wisconsin circondata dai suoi quattro figli e quattro nipoti dopo aver combattuto una dura battaglia…Lascerà un vuoto immenso…era una creatura di luce…La migliore sorella che abbia potuto avere in questa vita”. Con la storia pubblicata sicuramente avrà voluto ricordare anche gli anni in cui ha vissuto intensamente Taryn.

