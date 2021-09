Temptation Island, Natascia rivela tutto: Alessio ha un’altra

Temptation Island è giunto da qualche mese al termine, ma nonostante tutto le coppie continuano ancora a far parlare di sé. Di recente sono tornati al centro dell’attenzione Natascia e Alessio. Pare che nella vita del ragazzo ci sia un’altra. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Il percorso di Natascia e Alessio a Temptation Island

Alessio e Natascia hanno deciso di partecipare al reality delle tentazioni per volontà di lei. In effetti ha sempre ammesso di essere stanca dell’atteggiamento critico e giudicante del ragazzo. Per questo motivo ha voluto mettersi alla prova davanti alle telecamere. A differenza delle altre coppie, i due non sono mai andati oltre con i tentatori. Inoltre Alessio è entrato nel cuore degli italiani per la sua educazione e per il suo porsi in modo diplomatico ed elegante nonostante la giovane età. Nel mese di agosto sui social entrambi hanno comunicato di essersi lasciati, ragion per cui molti utenti social hanno chiesto a gran voce alla redazione di Uomini e Donne di dare il trono ad Alessio. Purtroppo pare che non sarà possibile vederlo nel ruolo di tronista, dal momento che si vocifera che abbia un’altra accanto. Ecco tutti i dettagli.

“La sua pausa ha un nome”

Alessio e Natascia sono sempre stati molto ambigui, in quanto non hanno mai spiegato il motivo reale del loro addio. Una cosa è certa: il loro sentimento era forte perché non hanno mai messo in discussione ciò. Al falò di confronto non c’è stata aria di tensione e Natascia ha ammesso di essersi divertita e di essersi avvicinata a un tentatore solo perché lo reputava un amico incredibile. Non ha mai avuto alcun video da Filippo Bisciglia ai falò, dunque non ha mai dubitato di lui. Da qualche giorno è tornata a parlare sui social e ha fatto intendere molto con una risposta data a un suo follower: “Ha chiesto una pausa di riflessione, ma ora la sua pausa ha un nome!”. Così facendo ha scatenato il gossip, ma al momento il diretto interessato non è ancora intervenuto.

“In questo momento l’autostima a terra!”

“In questo momento l’autostima a terra! Vorrei essere più forte, per questo sto cercando di circondarmi di persone che mi fanno bene”, ecco cosa ha scritto Natascia sul suo profilo Instagram. Chiaro segno che Natascia sta soffrendo molto per questa spiacevole situazione. Non è stato facile per lei mettere la parola fine alla relazione, però le incomprensioni erano tante. Tuttavia i fan del reality sperano che tra i due ci possa essere un ritorno di fiamma. Del resto sono stati gli unici a portare rispetto l’uno all’altra senza cedere alle tentazioni che abbondavano nei rispettivi villaggi.

