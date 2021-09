Lite furiosa tra Chiara Ferragni e Fedez, fan increduli: “Che succede?”

Cosa è accaduto tra Chiara Ferragni e Fedez? I due sono stati immortalati nel bel mezzo di una pesantissima discussione. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Lo scatto del settimanale Chi

Loro sono certamente la super coppia del mondo social, e non solo. Chiara Ferragni e Fedez, per tutti i Ferragnez, nella scorsa primavera hanno avuto la loro secondogenita, Vittoria, dopo il primo figlio, Leone. In queste settimane, i due influencer si stanno godendo le vacanze a bordo di un bellissimo yatch in compagnia di parenti e cari amici. Dopo aver toccato diverse tappe – dalla Sardegna a Capri – la lussuosa imbarcazione sta risalendo il tirreno, scatenando la curiosità dei fans.

Ma proprio durante questi giorni di vacanza, sembra che qualcosa sia andato storto. I paparazzi del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, hanno infatti beccato Chiara Ferragni e Fedez nel corso di una pesantissima lite. Tra i due, da quanto si apprende, sarebbero volate parole grosse. Raramente siamo venuti a conoscenza di uno scontro tanto acceso tra i due.

Il terzo anniversario della coppia

Oggi 1 settembre, i Ferragnez festeggiano il loro terzo anniversario di matrimonio. A quanto pare, la furibonda lite si è risolta per il meglio e la coppia non vede l’ora di celebrare l’evento. Chiara Ferragni e Fedez si sono sposati nel 2018 a Noto, in Sicilia, con una cerimonia privata davvero sfarzosa. La coppia si è conosciuta nel 2016 e i due, da allora, non si sono più lasciati.

Cosa avrà preparato Fedez per l’evento? L’influencer continua a pubblicare gli scatti risalenti al matrimonio, mentre il cantante starebbe preparando una grande sorpresa per sua moglie. Del resto, anche la proposta di matrimonio fu un vero evento. Fedez chiese la mano di Chiara Ferragni nel corso di un concerto presso l’Arena di Verona.