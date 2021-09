Cosa succederà nella puntata di Beautiful che andrà in onda oggi, 1 settembre? E’ in corso una nuova guerra in rosa nella soap opera che vede, questa volta, Shauna scontrarsi con Brooke.

Si è aperta una nuova stagione ricca di suspance e colpi di scena nella soap opera statunitense di Beautiful che, da oltre un ventennio, è sulla cresta dell’onda del successo italiano. Tornano i nuovi episodi in onda tutti i giorni su canale 5 alle ore 14.10.

Protagonista è ancora una volta Brooke, uno dei volti storici di Beautiful che, spesso, è stata al centro delle questioni amorose della nota famiglia Forrester. La bellissima Logan è in prima linea in uno scontro in rosa con la sua nemica Shauna Fulton, l’avvenente madre della giovane Flo. Il suo arrivo nella soap opera ha portato a scombussolare gli equilibri di una delle famiglie più popolari di Los Angeles.

Shauna contro Brooke: cosa succede?

Secondo le anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi, 1 settembre, il nuovo volto di Beautiful, Shauna, si conferma una donna determinata e coraggiosa che, senza nessun timore, affronta a brusco muso la sua rivale in amore, Brooke Logan.

Senza timore Shauna in primis ricorsa alla ‘ammaliatrice’ della famiglia Forrester il suo ruolo nella vita di Ridge e sottolinea tutti gli errori che la Logan ha compiuto nel corso degli anni verso l’ex marito.

La madre di Flo è arrivata nella soap americana scombussolando un po’ gli equilibri e se all’inizio era apparsa propensa a mettersi da parte nella vita di Ridge per farlo ricongiungere con Brooke, questa volta è invece convinta di voler far valere i suoi diritti di moglie fedele, a differenza della Logan.

In questo duro scontro, quindi, Shauna senza paura, sottolinea a Brooke: “Sono io la moglie di Ridge ora e non lo tradirò come hai fatto tu!”.

Brooke ha tradito Ridge?

Il Forrester è molto deluso dall’atteggiamento di Brooke perché, dopo aver origliato ad una conversazione tra la Logan e Bill, è convinto che questa lo abbia tradito. Sulla base di questa idea, si precipita nelle braccia di Shauna, cercando consolazione.

Ridge è pronto per andare a letto con Shauna quando, però, viene interrotto dall’arrivo di Brooke che cerca di spiegare al Forrester il malinteso ma l’uomo non appare predisposto ad ascoltare ragioni, tanto più sembra infastidito dalla presenza della Logan lì.

Brooke, invece, è disperata e vuole far capire a Ridge i suoi veri sentimenti per Bill che non sono né di amore, né di passione ma semplicemente di stima e affetto verso l’uomo. La Logan vuol salvare il suo rapporto con Ridge che, invece, non ha fiducia della sua fedeltà e continua, invece, ad avvicinarsi ancora di più a Shauna.

A questo punto, considerata l’insistenza di Brooke, deve necessariamente intervenire la Fulton a tirare un freno nell’insistenza della Logan e ricordarle che adesso nella vita di Ridge c’è lei, in qualità di moglie. Così da questo momento in poi va in scena l’acceso scontro tra le due donne che vede primeggiare in assoluto la stessa Shauna.