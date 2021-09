Una Vita anticipazioni 1 settembre: il falso matrimonio di Fabiana

Continuano i colpi di scena nella telenovela spagnola di Una Vita e questa volta, al centro della puntata di oggi, 1 settembre, ci sarà Fabiana e il suo stato d’animo.

E’ iniziata una settimana molto importante per le trame della soap opera spagnola di Una Vita. Al centro dei colpi di scena e della suspance che ‘inchioda’ il pubblico allo schermo della televisione è quanto sta accadendo all’avvocato Felipe.

L’uomo è colpevole di aver provocato l’aborto di Genoveva, la quale si è sentita male durante una loro discussione mentre l’avvocato accusava la donna di essere stata l’assassina di Marcia. Di fronte a questo scontro concitato, Genoveva ha avuto un malore e, cadendo per terra, ha perso il bambino che portava in grembo. Questo evento drammatico ha innescato un diabolico piano: Genoveva ha voglia di vendetta e per questo coinvolge la domestica contro Felipe, quest’ultimo affoga il senso di colpa per quanto accaduto nell’alcool.

Cosa andremo, invece, a vedere nella puntata che andrà in onda oggi, 1 settembre? Scopriamolo insieme.

Il falso matrimonio di Fabiana

Come già preannunciato, questa settimana per la soap opera Una Vita è sempre più interessante e ricca di colpi di scena: nella puntata di oggi, 1 settembre, accantonata la vicenda di Felipe si passa alla situazione di Fabiana.

Mentre ci si interroga se davvero Felipe ha abusato sessualmente della domestica Laura, Fabiana invece ha deciso di fingersi la moglie di Servante ed ha preso questa decisione solo per sperare in una corsia preferenziale nel concorso delle pensioni.

Nonostante sia poco propensa a questo falso matrimonio, Fabiana deve portare avanti questa messa in scena ed è per questo motivo che accetta di andare al cinema con l’uomo, affinché il loro falso matrimonio sia più credibile. Già titubante, però, una volta arrivati al cinema Fabiana resta sconvolta dai modi grezzi e burberi di Servante, che la fanno inorridire.

Continua il diabolico piano di Genoveva

Intanto Genoveva continua ad essere accecata dalla sete di vendetta, il dolore per aver perso il bambino che portava in grembo è troppo forte e non riesce a perdonare Felipe, anzi. Continua a portare avanti il suo diabolico piano che ha visto coinvolta la domestica Laura la quale, pagata da Genoveva, ha inscenato un finto stupro dal quale Felipe non può discolparsi, visto che la maggior parte del tempo è ubriaco perché affoga dolori e dispiaceri nell’alcool.

Così, dopo l’accusa di stupro, Genoveva ha cacciato l’uomo di casa ma a quanto pare questo non le basta e così si intrufolerà nello studio legale di Felipe per trafugare un paio di chiavi e per sottrarre alcuni biglietti scritti da Marcia.

Qual è l’intenzione di Genoveva? Vuole accusare l’avvocato della scomparsa della donna? Ormai la donna è fuori controllo e potrebbe arrivare a mettere in scena qualsiasi piano pur di rovinare la vita del povero avvocato Felipe. Riuscirà la verità a venire a galla?