Francesca Barra e Claudio Santamaria, arriva il grande annuncio: “Ora sì che c’è la pancina”

Francesca Barra e Claudio Santamaria, una delle coppie più apprezzate e seguite del panorama italiano, hanno annunciato di essere in attesa di un figlio. Scopriamo di più.

Insieme dal 2017, Francesca e Claudio hanno celebrato il loro amore sposandosi negli Stati Uniti nello stesso anno. Dopo una sfortunata gravidanza nel 2019 che portò la coppia alla perdita del bambino, i due hanno finalmente comunicato ai fan di aspettare il primo figlio.

L’annuncio di Francesca Barra e Claudio Santamaria

La coppia ha tenuto a comunicare la bellissima notizia in via ufficiale tramite i propri canali social con un meraviglioso scatto che vede Francesca all’ombra, immersa nel tramonto di Pantelleria con alle spalle il mare. Nella descrizione del post la conduttrice e autrice televisiva ha espresso tutta la gioia per la notizia scrivendo: “Visto che la notizia è uscita e non posso più proteggerla, ma del resto è una gioia evidente, vi comunichiamo anche qui (perche questa pagina è serena e merita la mia fiducia e dovevo dirvelo io!) che sì, questa che vedete non è la pancia di chi mangia solo panzerotti , ma la somma dei nostri giorni felici“. Per poi aggiungere: “Ora sì che c’è la pancina”.

La reazione dei fan

L’attore invece si è limitato a una descrizione meno approfondita ma comunque ricca di gioia e significato: “Tre splendidi soli”. La notizia non è ovviamente passata inosservata tra i followers di Francesca e Claudio che si sono immediatamente complimentati con la coppia mettendo più di 30 mila like ai rispettivi post e mostrando affetto e gioia nei commenti.

LEGGI ANCHE-–>Claudio Santamaria chi è | carriera e vita privata dell’attore italiano

Il ringraziamento di Francesca

Francesca ha inoltre tenuto a ringraziare tutti i fan che avendola vista in giro per lo Stivale durante l’estate e pur avendo notato la pancia, hanno comunque rispettato la privacy della coppia non facendo circolare la notizia prima di una comunicazione ufficiale da parte dei diretti interessati. In particolare la donna ha scritto: ” […] Sono molto orgogliosa di avere dei follower così sensibili. In tanti ci avete visti questa estate e nessuno ha mai scritto niente, apprezzo molto. Del resto preferisco la qualità.”