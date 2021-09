Un Posto al Sole, anticipazioni mercoledì 1 settembre: il folle gesto di Filippo

Come di consueto nella prima serata di mercoledì 1 settembre andrà in onda un nuovo episodio di Un Posto al Sole, ecco alcune anticipazioni sulle vicende di Palazzo Palladini.

Ideata da Wayne Doyle, Gino Ventriglia, Adam Bowen con la collaborazione di Michele Zatta, Un Posto al Sole è la serie più longeva del panorama televisivo italiano con all’attivo 26 stagioni per un totale di 5762 puntate che ancora oggi continuano a conquistare milioni di telespettatori.

Il gesto folle di Filippo

Nel nuovo episodio, Filippo è sempre più coinvolto da Viviana, la spensieratezza e la leggerezza della donna lo hanno attratto e non mai più mollato. In questa fase della sua vita, dopo aver scoperto di aver dimenticato di avere una moglie e una figlia, l’uomo crede che Carlino possa essere la soluzione a tutto. Questa situazione preoccupa Roberto, che ha più volte messo in guardia Filippo dicendogli di non rischiare di compromettere la serenità della sua famiglia. Nonostante ciò l’uomo compirà un gesto folle nei confronti di Viviana, rischiando di distruggere l’equilibrio all’interno del nucleo familiare.

L’aggressione subita da Susanna

Nel frattempo la tranquillità di Palazzo Paladini viene sconvolta dall’aggressione subita da Susanna che agita tutti gli inquilini della struttura, in particolare Niko che prova ad affrontare con lucidità la notizia. Le informazioni al riguardo sono ancora troppo poche ma l’ispettore Torre si è subito messo al lavoro per intercettare il colpevole. Tuttavia le condizioni di Susanna sembrano essere molto preoccupanti.

Il ritorno di Marina

Il ritorno in città di Marina ha sconvolto le giornate di Fabrizio, sempre più teso a causa della vicinanza tra la ragazza e Roberto. Questa situazione si aggiunge alla crisi del pastificio che mette in seria difficoltà l’attività dell’uomo. Nel frattempo Marina sembra essersi avvicinata molto al Ferri, ma Fabrizio non si perderà d’animo e proverà comunque a riconquistarla.