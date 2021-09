Parto in diretta streaming, l’idea dell’influencer Carla Bellucci: “Sono una donna d’affari”

Nell’era del contenuto, dove influencer e creator ogni giorno cercano di trovare un’idea che possa stupire e intrattenere i propri follower, partorire in diretta streaming per il miglior offerente è sicuramente un contenuto che sbaraglia la concorrenza. O almeno così deve aver pensato Carla Bellucci.

Carla Bellucci è una modella e influencer inglese di 39 anni, molto seguita sui social network. In particolare su Instagram dove conta più di 120 mila follower e su Only Fans, piattaforma nota per la pubblicazione di contenuti sessualmente espliciti a pagamento ma anche inerenti al fitness e alla cucina.

Chi è Carla Bellucci

La donna nelle ultime settimane è diventata una delle figure del web più discusse e chiacchierate riuscendo a smuovere anche testate e media internazionali, dopo aver dichiarato di essere intenzionata a partorire il figlio in diretta proprio su Only Fans. Ovviamente questa affermazione ha suscitato non poco scalpore portando Carla Bellucci a trovarsi sulle copertine di molti siti web e di conseguenza a una crescita esponenziale dei suoi profili social con un aumento di circa 40 mila follower su Instagram tra giugno 2020 e agosto 2021.

L’offerta di una fan

Secondo quanto riportato da Il Riformista, l’idea di partorire in diretta streaming è nata proprio dalla richiesta di un fan, che le ha proposto di poter seguire in diretta il parto per 10 mila sterline, circa 12 mila euro. L’idea del follower in questione sembra non sia dispiaciuta a Carla che ha subito colto l’occasione per estendere la proposta a tutti i fan che potranno avanzare delle offerte altrettanto importanti per poter assistere a questo momento unico.

LEGGI ANCHE–>Kate Middleton, la sua Charlotte è già una piccola influencer

Le parole di Carla Bellucci

L’influencer, intervistata dal tabloid inglese Daily Star, ha prontamente risposto alle critiche affermando di essere una donna d’affari che ha fatto della sua immagine il proprio business e di aver bisogno di fare soldi. Insomma sembra che Carla Bellucci abbia preso alla lettera le parole del premio Nobel Milton Friedman che nel 1970 individuava come unica responsabilità sociale delle aziende l’aumento del profitto.