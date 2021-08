Avete mai visto Giovanna, la bellissima moglie di Marco Liorni? Ecco come si sono conosciuti

Marco Liorni è indubbiamente uno dei volti più amati del piccolo schermo italiano: al suo fianco c’è Giovanna, una donna capace di donargli la giusta serenità, anche se il primo incontro è stato piuttosto rocambolesco.

Un celebre conduttore televisivo e radiofonico, molto amato dai telespettatori italiani: stiamo parlando di Marco Liorni, che ha collezionato una serie di programmi di successo, soprattutto come presentatore Rai.

Attualmente è al timone della trasmissione che mette alla prova gruppi di tre concorrenti alle prese con la ricerca delle parole giuste, Reazione a Catena. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Cerchiamo di scoprirne di più!

Marco Liorni: da inviato del Grande Fratello a volto di punta della Rai

Scorrendo il curriculum di Marco Liorni troviamo tanti programmi che hanno fatto il pieno di ascolti, come La vita in diretta, Estate in diretta, ItaliaSì!, e il già citato Reazione a Catena. La sua carriera comincia molto tempo fa e una delle sue prime apparizioni di cui si ha memoria è quella che lo vede come inviato delle prime edizioni del Grande Fratello: Marco era pronto ad accogliere i concorrenti in ingresso e in uscita dalla celebre porta rossa, come l’indimenticato Pietro Taricone.

Leggi anche -> Reazione a catena, blackout per un concorrente: “Che succede?”

Non tutti sanno che nella vita privata Liorni è un uomo molto felice: è sposato con Giovanna Astolfi e il loro rapporto procede a gonfie vele fin dal primo momento in cui si sono incontrati, nel 1997. Prima di ritrovare l’amore, Marco era stato sposato con Cristina da cui ha avuto un figlio, Nicolò. Il modo in cui il conduttore e Giovanna si sono incontrati è decisamente originale e merita di essere ricordato.

Marco Liorni e l’incontro con Giovanna Astolfi: amore al primo sguardo

All’epoca dei fatti il conduttore era impegnato a lavorare in radio, ma quando i suoi occhi incrociarono quelli di questa bellissima l’uomo si è distratto al punto da rischiare quasi di investirla! Un momento di panico iniziale che ha portato ad un successivo chiarimento e alla nascita di una vera e propria magia. Da quel momento i due non si sono più lasciati e sono insieme da oltre venti anni: nel 2014 sono arrivate le nozze a suggellare il loro incredibile legame.

Leggi anche -> Reazione a catena gaffe: l’errore incredibile, Marco Liorni stupito

Il matrimonio è stato celebrato in gran segreto negli Stati Uniti perché entrambi sono molto riservati e la notizia è stata svelata ai media e alla stampa solo un anno dopo. Marco e Giovanna sono genitori di Emma e Viola. Giovanna Astolfi non fa parte del mondo dello spettacolo: la donna si è sempre dedicata alla crescita delle figlie e si parla di lei come di una persona molto dolce, disponibile e solare. Il marito l’ha spesso descritta come la sua donna ideale, capace di stargli accanto nel modo giusto, con la quale i litigi sono momenti di confronto costruttivo che portano ad un’ulteriore crescita del rapporto. Dal primo incontro-scontro ad oggi ne è passato di tempo, ma Marco e Giovanna sono più uniti che mai!