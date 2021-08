Da Ballando con le Stelle alla scelta estrema: cosa fa oggi Rosalinda Celentano dopo l’addio

Che fine ha fatto Rosalinda Celentano, figlia di Adriano e Claudia Mori? Dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle, l’attrice ha preso una drastica decisione.

La carriera di Rosalinda Celentano

Lei è la primogenita della coppia d’oro del mondo dello spettacolo, formata da Adriano Celentano e Claudia Mori. Sorella, dunque, di Rosita e Giacomo – nonché cugina di Alessandra, insegnante di Amici – anche Rosalinda Celentano ha deciso di intraprendere la carriera sul piccolo schermo. Classe ’68, nel 1990 ha partecipato al Festival di Sanremo, sezione Giovani, con il singolo L’età dell’oro. L’anno successivo, pubblica quello che resterà il suo unico album, Rosalinda. In seguito, infatti, Rosalinda si dedicherà al cinema.

Nel 2002 ha recitato nel film Paz!, vincendo il Globo d’Oro come Migliore Attrice Esordiente. Mentre nel 2004 raggiunge il successo internazionale nei panni di Satana nella pellicola di Mel Gibson, La passione di Cristo, con cui vince il Nastro d’Argento come Migliore Attrice Protagonista. In seguito recita sul piccolo schermo ne Il peccato e la vergogna. Lo scorso anno, invece, ha partecipato come concorrente, in coppia con Tinna Hoffmann, a Ballando con le Stelle su Rai Uno.

Le parole di Rosalinda Celentano

Dopo la fine del programma, di Rosalinda Celentano si sono perse le tracce. L’artista continua a lavorare per il teatro, ma ha deciso di allontanarsi dai riflettori del mondo dello spettacolo e soprattutto dai social. In un post pubblicato sul suo account Instagram, a fine 2020, ha scritto: “Tra l’antico e il moderno ho Sempre preferito la ceralacca in Eterno. Ci ho provato, ma Instagram non fa proprio per me! Grazie di cuore per aver condiviso a vostro modo. Un arrivederci strettissimo”.

Da allora nessun post social per la primogenita di Adriano Celentano. Come scritto dalla stessa Rosalinda non si è trattato di un addio, ma soltanto un arrivederci. Presto, probabilmente, la rivedremo di nuovo sui social e, magari, anche sul piccolo schermo.