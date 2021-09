Michelle Hunziker, cambio look drastico ai capelli: la conduttrice spiazza tutti con questo scatto [FOTO]

Fin dai suoi esordi, Michelle Hunziker non ha mai cessato di conquistare il grande pubblico con il suo carisma e la sua bellezza. Inconfondibile, oltre il suo sorriso, è anche la sua fedele acconciatura: la conduttrice, infatti, ha sempre esibito una chioma di capelli biondi, lisci e lunghi.

Settembre, si sa, è tempo di nuovi inizi: progetti lavorativi, la famosa dieta per perdere i chili in eccesso accumulati durante i bagordi estivi e, talvolta, si opta anche per apportare dei “piccoli” cambiamenti al proprio look. Anche la nostra Michelle, la quale è stata fedele per anni ai suoi lunghi capelli biondi, ha deciso di iniziare la stagione attribuendo una sferzata di novità al proprio aspetto. Scopriamo insieme il nuovo look di Michelle Hunziker.

Addio ai capelli lunghi

Al mondo esistono due tipi di donne: quelle a cui piace cambiare e sperimentare nuove acconciature e tagli di capelli e quelle che, invece, hanno più timore delle forbici del parrucchiere che del trapano del dentista. Fin dalla sua prima apparizione televisiva, avvenuta negli anni 1994/1995 nel programma Buona Domenica, Michelle Hunziker non ha mai pensato, neanche per un secondo, di rinunciare alla sua lunga chioma. Solo un paio di giorni fa, invece, la conduttrice ha condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale uno scatto che la ritrae con un’acconciatura completamente diversa da quella con la quale siamo abituati a vederla.

“Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio” ha scritto Michelle in una didascalia per accompagnare la foto. Ed è stato proprio così: la conduttrice svizzera, infatti, non ha mai espresso la volontà di tagliare i capelli, né sui social né durante le sue numerose apparizioni televisive. I fan, senza dubbio, sono rimasti scioccati dal radicale cambiamento compiuto da Michelle, ma anche piacevolmente sorpresi dal risultato finale. Inutile negarlo: con i capelli corti o con i capelli lunghi, Michelle Hunziker è sempre bellissima!

Le donne che tagliano i capelli non sempre cambiano vita

Uno dei proverbi più usati è sicuramente: “una donna che taglia i capelli è una donna che sta per cambiare vita”. Michelle Hunziker, tuttavia, sembra essere intenzionata a fare tutt’altro.. La conduttrice, infatti, tornerà come sempre in tv a intrattenere le nostre serate, con la simpatia che da sempre l’ha contraddistinta.

Per quanto riguarda la vita privata, invece, nonostante i numerosi pettegolezzi circolati riguardanti una presunta crisi matrimoniale, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono più uniti che mai. Rispettivamente nel 2013 e nel 2015, sono nate anche le loro due bambine, Sole e Celeste, che la coppia continua a crescere, insieme, con tutto l’amore possibile.