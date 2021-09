Anna Falchi e Salvo Sottile, gelo tra i due: “Non ci siamo salutati”

Anna Falchi è pronta a riprendersi uno spazio sul piccolo schermo: la donna racconta di aver già incontrato colui che la affiancherà in questa nuova avventura, Salvo Sottile.

Nata in Finlandia il 22 aprile 1972 da mamma finlandese e papà italiano, Anna Falchi si è trasferita in Italia da piccolissima insieme alla famiglia e al fratello di nome Sauro, al quale è molto legata.

Nel 1989 partecipa a Miss Italia e si classifica seconda, portando a casa la fascia di Miss Cinema: questo le apre le porte del mondo dello spettacolo. Recita in diversi spot e in film di successo accanto ad attori e registi celebri.

Anna Falchi, tanti successi e tanti amori per la bellissima attrice e conduttrice

Oltre ai suoi traguardi professionali si conoscono anche i dettagli della sua vita privata: Anna Falchi è stata legata in passato a Max Biaggi, ma la sua storia più nota è quella con lo showman Fiorello, durata due anni. Nel 2005 la donna si è sposata con il finanziere Stefano Ricucci, ma il matrimonio è durato appena un anno. Del 2008 è invece la relazione con Denny Montesi: dall’amore con l’imprenditore è nata la figlia Alyssa. Anche la storia con Denny non è andata avanti e in seguito la Falchi si è legata ad Andrea Ruggieri: i due stanno insieme dal 2012 ma non vivono insieme, preferendo conservare uno spazio autonomo per la propria quotidianità.

Per quello che riguarda i prossimi impegni, la Falchi si appresta a diventare protagonista della mattina di Rai 2, dopo aver raccolto numerosi complimenti per la sua conduzione di Uno weekend in tandem con Beppe Convertini. La donna è stata scelta per affiancare Salvo Sottile al timone de I Fatti Vostri. La bella attrice ha raccontato un simpatico retroscena sul primo incontro con il giornalista siciliano.

I Fatti Vostri, Anna Falchi elogia Salvo Sottile: “Galante ed educato”

Anna ha detto di aver seguito Salvo prima di averlo conosciuto: “Ci siamo incontrati al cinema, portavamo i bambini a vedere un film Disney. Non ci siamo salutati, ognuno è rimasto per… i fatti suoi. Mano male che ora ci sono I fatti vostri!”, ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni. La Falchi si interessava al giornalista dai tempi di Quarto Grado e ora ha avuto finalmente la possibilità di lavorarci insieme. L’intesa che si è creata tra i due sarà indispensabile per portare il programma al successo.

L’attrice è certa di trovarsi di fronte ad una collaborazione vincente ed è lieta di condividere quest’avventura con un uomo che ha definito “galante, educato e gentile”. “Bisogna chiacchierare, parlare, non esiste competizione o gara, ognuno fa il suo”, ha detto serena la Falchi. Conoscendola c’è da aspettarsi che anche in quest’occasiona Anna metterà in mostra tutte le sue doti. Di certo c’è che la bellissima italo-finlandese è rimasta decisamente colpita dalla telefonata di Michele Guardì che le proponeva la conduzione de I Fatti Vostri. Inizialmente ha pensato ad uno scherzo: “Pensavo fosse qualcuno che lo imitava”, ha ammesso Anna Falchi.