Un Posto al Sole anticipazioni 2 settembre: aggressione a Susanna, partite le indagini

Cosa accadrà nella puntata di giovedì, 2 settembre? Le indagini sull’aggressione di Susanna sono partite e la situazione si mette male per Niko.

Un Posto al Sole promette sempre meglio per gli appassionati della più famosa soap opera made in Italy che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Rai 3, alle ore 20.45. Come già preannunciato, questa sarà una settimana ricca di colpi di scena e di suspance che terranno i telespettatori con il fiato sospeso.

Il tutto è iniziato con la brutale aggressione che la giovane Susanna ha subito a opera di uno sconosciuto. A trovarla riversa in una pozza di sangue nello studio legale è stato il giovane ex compagno Niko che, dopo averle prestato soccorso, è rimasto emotivamente scosso dall’accaduto.

Intanto, mentre le condizioni di Susanna si fanno sempre più delicate e complicate, tutti iniziano a domandarsi di chi sia stata la mano efferata che ha compiuto questo gesto barbaro. Non solo ma, per arrivare a capo della vicenda, sono partite le indagini sull’aggressione.

Indagini sull’aggressione a Susanna: chi è il colpevole?

Cosa andremo a vedere nella puntata di Un Posto al Sole, questa sera, 2 settembre 2021? A quanto pare, secondo le anticipazioni, ci saranno nuovi e inaspettati risvolti relativi all’aggressione mossa alla giovane Susanna e il primo sospettato è una persona del tutto inaspettata.

Tutto il Palazzo Palladini è scosso dalla notizia dell’aggressione di Susanna e soprattutto tutti si stringono intorno a Niko che vive un momento delicato proprio per le condizioni di salute della sua ex fidanzata. Intanto sono partite le indagini per acciuffare il colpevole dell’accaduto e, stando alle anticipazioni, il cerchio si stringe intorno alla sfera sentimentale di Susanna. Si inizia ad indagare sulla sfera relazionale della giovane donna.

Cosa verrà a galla? Chi frequentava Susanna e soprattutto qual è il motivo che ha portato la persona misteriosa a compiere questo gesto? Non ci resta che seguire la puntata e scoprirlo, soprattutto perché sembra proprio che le cose si mettano male per Niko che inizierà ad essere un probabile ‘sospettato’.

Drammatico incontro per Serena e Irene

Accantonata la vicenda principale di questa settimana, legata all’aggressione di Susanna, la puntata del 2 settembre prosegue con altre importanti situazioni che tengono alta l’attenzione del pubblico da casa.

Serena e Irene rientrano dalle vacanze ma il ritorno potrebbe risultare molto brusco e drammatico per via di un incontro inaspettato che hanno avuto. Cosa ha turbato le due donne?

LEGGI ANCHE : Avete mai visto la moglie di Maurizio Aiello di Un Posto al Sole? Ecco chi è la bellissima avvocatessa

LEGGI ANCHE : Un Posto al Sole: ecco quattro personaggi che avete dimenticato

Intanto, invece, Roberto è sempre più preoccupato per lo strano atteggiamento di Filippo. Samuel cerca invece un sostegno in Guido ma dopo la loro chiacchierata arriva alla consapevolezza di essere solo e di non aver amici. Come si metteranno le cose tra loro? Lo scopriremo solo seguendo le prossime puntate.