Annalisa infiamma il web: lo scatto nella vasca da bagno lascia senza fiato i fan

Annalisa Scarrone è una delle cantanti più brave e amate del mondo della musica italiana. Dopo la partecipazione ad Amici ha scalato la vetta del successo al punto tale da essere in cima alle classifiche con i suoi brani coinvolgenti. Di recente ha condiviso uno scatto che ha mandato in delirio il web. Ecco come si è mostrata.

La strabiliante carriera di Annalisa Scarrone

Nata a Savona il 5 agosto 1985, Annalisa Scarrone è una cantautrice italiana. Ha partecipato alla decima edizione del talent show di Maria De Filippi e si è classificata seconda. Non ha portato a casa il montepremi, bensì il premio della critica. Successivamente si è esibita varie volte sul palco dell’Ariston nella categoria Big. Ha proposto al Festival di Sanremo nel 2013 il brano Scintille, nel 2015 si è ripresentata con Una finestra tra le stelle per poi arrivare all’edizione del 2021 con Dieci. Durante la sua carriera artistica ha ottenuto tanti premi come quello Lunezia e Videoclip italiano. Ha accompagnato quest’estate con la canzone Movimento lento in collaborazione con Federico Rossi, ex di Paola Di Benedetto e membro del duo Fede&Benji. Come previsto ha riscosso un enorme successo e lo sta facendo tuttora. Secondo gli esperti della musica, Annalisa ha una voce pulita e si cimenta in tanti generi musicali che vanno dal soul al rock. Tuttavia predilige il pop. I suoi testi raccontano l’amore, i sentimenti, le passioni e le inquietudini tipiche dei millennial. Essendo un personaggio pubblico, tende a pubblicare tantissimi scatti della sua quotidianità. L’ultimo per esempio è stato molto gradito.

Una dea immersa nella vasca da bagno

Lo scatto risale al 17 agosto e ha già ottenuto più di 117.000 like. Gli utenti social hanno voluto lasciare dei commenti con una valanga di complimenti. Ciò dimostra che Annalisa è molto amata e seguita su Instagram. Nella foto sembra che sia stata colta di sorpresa da una persona che l’ha ripresa attraverso una porta semi chiusa. La cantante è immersa in una vasca da bagno con tanta schiuma. È girata di spalle e osserva la macchina fotografica o il cellulare con uno sguardo sensuale. I capelli bagnati mettono in risalto ancor di più i lineamenti del suo viso perfetto. Non a caso molti sono concordi nel dire che non è solo brava nel canto, ma anche bellissima.

Leggi anche -> Annalisa look sensuale total black: l’ex di Amici incendia Instagram con gambe in primo piano

Outfit mozzafiato all’Arena di Verona

Ieri sera Annalisa si è esibita all’Arena di Verona per RTL 102.5 Power hits estate 2021. Si è mostrata con degli short e top corti e stivali alti fino al ginocchio. Le sue curve sono tali da far perdere la testa ai fan. Del resto non perde mai occasione di esaltare la ciò che le ha regalato Madre Natura. Sicuramente il suo fidanzato sarà considerato un uomo fortunato. Non si sa ancora il suo nome, dato che Annalisa tutela molto la vita privata.

Leggi anche -> Annalisa cambio look: la cantante di Amici si mostra così, fan impazziscono