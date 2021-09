Elisabetta Canalis al timone di “Vite da copertina”: ed è subito scontro con Alda D’Eusanio e Giovanni Ciacci

Settembre è finalmente arrivato e, ben presto, le luci degli studi televisivi si riaccenderanno per dare vita alle nuove stagioni delle nostre trasmissioni preferite. A partire da oggi, 1 settembre, Elisabetta Canalis sarà al timone di Vite da copertina, programma interamente dedicato al mondo del gossip in onda su Tv8, dal lunedì al venerdì alle 17.30.

Nel corso di un’intervista rilasciata di recente, Elisabetta ha parlato dei cambiamenti che vorrebbe attribuire al programma. L’ex velina di Striscia la Notizia, infatti, ha dichiarato di voler svecchiare Vite da copertina con uno stile di conduzione più attuale e giovanile. Alcuni ex conduttori del format, quali Alda D’Eusanio e Giovanni Ciacci, pur non avendo ricevuto nessuna critica diretta, non hanno accettato di buon grado le parole della Canalis. Scopriamo insieme le reazioni di Alda e Giovanni.

Il duro attacco di Alda D’Eusanio

Alda D’Eusanio, volto noto della televisione italiana, è stata la conduttrice della stagione 2018/2019 di Vite da copertina. La giornalista, in seguito alla brutta esperienza al Grande Fratello Vip che l’ha vista protagonista di una squalifica, ha deciso di prendersi un periodo di pausa dal piccolo schermo. Dopo aver sentito le dichiarazioni della Canalis inerente alla nuova immagine che vorrebbe attribuire al format dedicato alla cronaca rosa, tuttavia, Alda D’Eusanio non ci sta e decide, a sua volta, di rilasciare un’intervista a riguardo.

Ecco il duro attacco di Alda durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv: “Cosa ci sia da svecchiare non lo so… Forse la Canalis, ritenendosi più giovane, pensa di essere stata scelta per la sua età e non per la sua bravura. […] Sinceramente non so cosa abbia fatto la Canalis nel corso della sua carriera. Lei non ha mai condotto, non balla, non canta, non recita: che cosa ha fatto al di là di Striscia la Notizia?”.

Senza dubbio Alda D’Eusanio non è una donna con troppi peli sulla lingua, ma su una cosa si è sbagliata: Vite da copertina non rappresenta la prima esperienza di conduzione della Canalis. Elisabetta, infatti, nel corso della sua carriera, ha condotto il Festivalbar 2007, Total Request Live nel 2009 e tanti altri programmi. Inoltre, ha partecipato anche alla conduzione del Festival di Sanremo accanto a Gianni Morandi, Belén Rodriguez, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

La reazione di Giovanni Ciacci

Anche Giovanni Ciacci, conduttore dell’edizione di Vite da copertina 2019/2020 insieme a Elenoire Casalegno, non ha riservato parole molto carine nei confronti di Elisabetta: “Di copertine ne ha avute tante, di vita da copertina ne ha fatta molta, ma mi sembra che abbia presentato ben poco in televisione. Anzi, questo dovrebbe essere il suo primo programma. È stata più sulla cronaca rosa che in tv in questi anni…”.

Sembrerebbe, dunque, che nessuno si ricordi di tutte le apparizioni televisive e dei programmi condotti dalla nostra Eli. Questa nuova esperienza, magari, potrebbe far ricredere tutti coloro i quali nutrono dei dubbi sulle capacità di Elisabetta!