Grande Fratello Vip, scontro tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: tutta la verità

Ancor prima di iniziare la nuova edizione del Grande Fratello Vip, si preannunciano scenari di fuoco: sembra esserci stato uno scontro tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Cos’è successo?

La prossima edizione del Grande Fratello Vip è alle porte e, ancor prima del taglio del nastro, iniziano ad innescarsi scenari ricchi di scintille tra le due opinioniste scelte dal padrone di casa, Alfonso Signorini.

Quest’anno Pupo e Antonella Elia passano il testimone a due volti nuovi: la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli e la ex concorrente del reality, Adriana Volpe. Quest’ultima è stata una delle protagoniste indiscusse della passata edizione del Grande Fratello Vip, rivelandosi una vera leader dai modi gentili. A tenere alta l’attenzione sulla Volpe, oltre le vicende lavorative del passato che hanno fatto tornare a galla i suoi scontri con il conduttore Giancarlo Magalli, è stata soprattutto la sua vita sentimentale.

Adriana Volpe, entrata nella Casa di Cinecittà con un matrimonio consolidato alle spalle, è uscita in anticipo dal gioco di canale 5 mettendo in discussione la sua vita amorosa e il suo rapporto con il marito.

Attirando su di se le attenzioni del pubblico, e da sempre molto stimata da Alfonso Signorini, il conduttore l’ha scelta di nuovo nel reality affidandole, però, un ruolo importante: quello di opinionista. A quanto pare, però, non scorrerebbe buon sangue con la sua collega, Sonia Bruganelli. Scopriamo insieme tutta la verità.

Scontro tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: cos’è successo?

Le due opinioniste ufficiali della prossima edizione del Grande Fratello Vip sembrano non essere molto complici, così come i rumors dicevano da settimane ormai. A lanciare la notizia in anteprima è stato il blog televisivo Dagospia che ha riportato le ‘voci che giravano’ su questa presunta antipatia nata tra le due donne.

Sembra, infatti, che un primo battibecco ci sia stato durante la recente cena immortalata dalle foto di Chi Magazine dov’era presente anche lo stesso giornalista Alfonso Signorini. Nessuna conferma ufficiale su quanto accaduto tra le due donne e colleghe ma ad alimentare il pettegolezzo è stato un post Instagram pubblicato da Adriana Volpe in cui scrive ‘Ridiamoci su‘. A cosa si riferiva?

Lo scontro tra le due opinioniste dei prossimi vipponi, sembra essere continuato sui social con dei commenti alle varie foto che hanno avuto il sapore di vetriolo. La Bruganelli aveva commentato un post ufficiale di Adriana Volpe nella pagina del Grande Fratello Vip, scrivendo: “Avevo letto quando capisce. Grande Adriana!”.

A sua volta la Volpe, in calce ad una foto pubblicata dalla moglie di Paolo Bonolis, aveva scritto: “Gli occhiali hanno sempre un suo perché (…), ti fanno sembrare più intellettuale”.

Perché ci sarebbe antipatia tra la Volpe e la Bruganelli?

In attesa di vedere le due donne sul campo e capire davvero se tra loro non c’è feeling, i pettegolezzi continuano e si cerca di capire il motivo per cui, sembra proprio, che tra le due opinioniste non scorre buon sangue. Il motivo della diatriba sarebbe la diversa fisicità delle due donne.

A quanto pare la Bruganelli non vuole essere messa a paragone della Volpe la quale, visto il suo corpo statuario, è stata soprannominata ‘the body’. Per la prossima edizione del Grande Fratello Vip si preannunciano scintille.