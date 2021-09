Claudia Mori e il suo primo amore: chi c’era prima di Adriano Celentano

Prima di Adriano Celentano, Claudia Mori ha avuto una nota e chiacchierata storia d’amore con un famosissimo calciatore dell’epoca. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il primo amore di Claudia Mori

Loro sono la coppia d’oro del mondo dello spettacolo italiano. Stiamo parlando di Adriano Celentano e Claudia Mori. Tra i due, in quasi 58 anni di matrimonio, ci sono stati numerosi alti e bassi, come il periodo di profonda crisi agli inizi degli anni ’80. Ma, prima del Molleggiato, c’è stato un altro grande amore per la cantante e attrice. Si trattava del famosissimo calciatore argentino, naturalizzato italiano, già giocatore di Roma e Fiorentina, Francisco Lojacono, venuto a mancare nel 2002.

Nel 1963, sul set della pellicola Uno strano tipo, Claudia Mori conosce Adriano Celentano e tra i due è un vero e proprio colpo di fulmine. Allora, il cantante – già molto famoso – aveva una storia d’amore con la collega Milena Cantù. Celentano, lascerà quest’ultima per Mori e, appena l’anno dopo, sposerà in gran segreto la sua attuale moglie, di notte, presso la Chiesa di San Francesco a Grosseto.

La famiglia Celentano

La coppia Claudia Mori e Adriano Celentano, come accennato, agli inizi degli anni ’80 visse un profondo periodo di crisi. Soltanto recentemente, il Molleggiato, ha ammesso un flirt con l’attrice Ornella Muti. Nel 1982, Mori, ospite al Festival di Sanremo di quell’anno, presentò il brano Non succederà più, che per molti è stato il segnale del ricongiungimento dei due.

I due, come sappiamo, hanno avuti tre figli: Rosalinda, attrice, recentemente concorrente di Ballando con le Stelle. E poi: Rosita, cantante e conduttrice e Giacomo, anch’egli cantante. Oggi Claudia Mori si occupa della sua casa di produzione fiction, mentre Adriano Celentano continua i suoi progetti musicali, ma anche televisivi, come Adrian.