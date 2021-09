Il Paradiso delle Signore, anticipazioni giovedì 2 settembre: la grande occasione di Rocco

Come di consueto il primo pomeriggio di giovedì 2 settembre sarà accompagnato da un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, ecco alcune anticipazioni sugli eventi di uno dei negozi più famosi della televisione italiana.

In onda per la prima volta nel 2015 durante la prima serata di Rai 1, Il Paradiso delle Signore, dal 2018 è invece diventato un appuntamento daily della fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì. Questa scelta da parte della rete televisiva si è rivelata vincente, portando la serie a raggiungere una nuova fascia di pubblico e conquistare nuovi telespettatori. Inoltre questo cambiamento nella messa in onda ha anche segnato una rivoluzione nel cast che rispetto alla versione della prima serata ha mantenuto esclusivamente due attori: Alessandro Tersigni e Alice Torriani.

Una grande occasione per Rocco

Nonostante il timore iniziale, Rocco si rende conto di quanto sia forte il suo legame con Maria e che nulla può ostacolare il loro amore. Il giovane, dopo essere stato notato dal direttore di una squadra di ciclisti professionisti, viene convocato per un allenamento insieme ad alcuni degli atleti che prenderanno parte al prossimo Giro D’Italia. Per Rocco si tratta di un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

I sospetti di Fiorenza

Nel frattempo al Circolo la situazione è in continua evoluzione. Ludovica dopo aver ricevuto una lettera dall’avvocato Finzi si allontana dal posto di lavoro e viene pedinata da Fiorenza che vuole a tutti i costi riconquistare la posizione di vicepresidentessa. La donna ormai da tempo tiene d’occhio Ludovica e Gianfranco e sospetta che dietro ai loro frequenti incontri possa esserci qualcosa di losco.

LEGGI ANCHE—>Il Paradiso delle Signore e l’addio di Achille Ravasi: perchè è andato via, la verità

I coniugi Guarnieri in difficoltà

Umberto e Adelaide continuano ad essere molto preoccupati per il futuro di Marta. La donna infatti sembra non avere le idee chiare ed essere sempre più confusa, giorno dopo giorno. Questa situazione mette in seria difficoltà i coniugi Guarnieri che non sanno come poter aiutare la figlia.