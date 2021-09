Tutto pronto per la nuova stagione de Le Iene, senza Nicola Savino e Alessia Marcuzzi: ecco tutte le novità

Sta per iniziare la seconda stagione de Le Iene, curiosità per scoprire chi saranno i prossimi conduttori della trasmissione di Italia 1, tra conferme e new entry, ecco i nomi di chi sarà presente e le ultime indiscrezioni in tal senso.

Le ultime edizioni de Le Iene

Il prossimo 22 settembre saranno 24 anni dal suo debutto televisivo, Le Iene sono diventati uno dei pochi punti fissi di Mediaset e nella fattispecie di Italia 1. Sono trascorse diverse edizioni da quel 1997, innumerevoli gli inviati della trasmissione in questo lungo periodo, alcuni di questi hanno avuto la carriera spalancata proprio dalla trasmissione ideata da Davide Parenti.

Nel corso degli anni diverse le inchieste, alternati da momenti di grandi ironie e nell’ultimo periodo da scherzi. L’ultima edizione ha visto l’alternanza nella conduzione, passando da storici inviati come Matteo Viviani e Filippo Roma, alle ragazze Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei, fino alla partecipazione della Gialappa’s Band, e poi Nicola Savino ed Alessia Marcuzzi.

Novità della prossima edizione

Proprio per quanto riguarda la Marcuzzi, la showgirl romana ha annunicato l’addio, non solo a Le Iene, dove è stata tra le più presenti di sempre, ma anche a Mediaset. La prossima edizione sarà priva pure di Nicola Savino, ma quest’ultimo rimarrà in azienda, dove andrà a condurre un nuovo programma, intitolato Ritorno a Scuola, il cui inizio è previsto nei prossimi mesi, in sua compagnia troveremo Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi. Gli altri sono invece tutti confermati, con due novità, il giovane conduttore romano Nicolò De Vitiis ed Elodie.

Proprio la cantante sarà presente con ogni probabilità nella versione invernale del programma, a partire da gennaio, in quanto l’artista sta preparando l’album in uscita entro la fine dell’anno. Per quanto riguarda gli appuntamenti autunnali, l’inizio della trasmissione è ormai imminente, ma è ancora da stabilire la data di inizio, si presume ad inizio ottobre, se non addirittura entro la fine di questo mese. Riguardo agli appuntamenti settimanali de Le Iene, si va verso la conferma dei due giorni a settimana, nei prossimi giorni si conosceranno maggiori dettagli sul programma di Italia 1.