Ballando con le Stelle, colpaccio di Milly Carlucci: pronto l’arrivo di Caterina Balivo

La data di inizio del celebre dancing show di Rai 1 è sempre più vicina e tra i protagonisti della trasmissione potrebbe esserci anche la nota conduttrice televisiva.

Ci siamo quasi, “Ballando con le Stelle”, il fortunato show televisivo in onda dal 2005 in prima serata su Rai 1, sta per tornare nelle case di milioni di italiani. Dopo che la quindicesima edizione, inizialmente prevista per la primavera del 2020, è stata rimandata a causa della pandemia del COVID-19 andando in onda dal 19 settembre al 21 novembre 2020, i fan non vedono l’ora di scoprire tutte le novità della nuova stagione e di conoscere i vip che si batteranno a ritmo di salsa e jive.

Ballando con le Stelle 2021: novità sul cast

Ma chi saranno i protagonisti del programma condotto da Milly Carlucci? Negli ultimi giorni si sono rincorse voci su voci sulle possibili star che potrebbero prendere parte alla trasmissione. Tra i papabili, troviamo Morgan, Sabina Guzzanti, Valeria Fabrizi, Mietta, Rossella Fiammingo e soprattutto Al Bano. Il cantante, che già nel 2018 aveva preso parte per una sera “A Ballando con le Stelle” in qualità di “ballerino per una notte” insieme a Romina Power, sarà quasi sicuramente schierato nel corpo di ballo ufficiale del talent show. Un corpo di ballo che dovrebbe vedere riconfermati i vari maestri: Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira, Samuel Peron, Stefano Oradei, Maria Ermachkova, Lucrezia Lando, Marco De Angelis, Maykel Fonts, Tinna Hoffmann, Tove Villför e Giordano Filippo.

Il futuro della conduttrice Caterina Balivo

Ma a scatenare il gossip intorno al talent show di Rai 1, sono soprattutto le nuove indiscrezioni circa il futuro professionale di Caterina Balivo. Dopo l’addio a “Vieni da me”, la nota conduttrice del primo canale aveva deciso di dedicarsi ad altri progetti personali e professionali, sentendo il bisogno di una lunga pausa. Da quel momento, aveva deciso che la TV non sarebbe più stata un impegno quotidiano. Dopo 15 anni trascorsi tra studio e redazione, la pandemia ha fatto maturare in lei nuove esigenze e prospettive di vita. Una decisione a cui i fan si erano ormai rassegnati, ma che sembra stia prendendo un colore diverso a giudicare dai gossip degli ultimi giorni.

Caterina Balivo a “Ballando con le Stelle”?

Pare, infatti, che Caterina Balivo prenderà parte alla nuova edizione di “Ballando con le Stelle”. La popolare conduttrice televisiva dovrebbe entrare a far parte del cast del celebre dancing show di Rai 1, ma non in qualità di ballerina. Caterina Balivo potrebbe ricoprire un ruolo completamente nuovo, ma al momento è tutto top secret. Ai telespettatori appassionati della trasmissione di Milly Carlucci non resta che aspettare l’inizio dell’edizione 2021. Il countdown è già partito e il palco della trasmissione del primo canale dovrebbe accendersi a partire da sabato 16 ottobre. Come al solito, l’appuntamento rimane nel weekend per le 20:40 circa. Il programma farà compagnia agli italiani per 10 puntate, ma sono tutti dettagli di cui si aspetta conferma nelle prossime settimane. Di certo c’è che non mancherà il divertimento!