La nuova stagione autunnale di Uomini e Donne ha il sapore di novità e colpi di scena, così come dimostra una delle dame Over, Ida Platano che ci ricasca ed inizia una nuova frequentazione.

Le anticipazioni di Uomini e Donne parlano di scenari davvero sorprendenti messi in scena nello studio di Maria De Filippi qualche giorno fa e che andranno in onda in questi giorni. Le puntate registrate hanno visto la padrona di casa del dating show di canale 5 destreggiarsi tra il Trono Classico e il Trono Over. Nonostante siamo alle prime puntate della nuova edizione, sembra già che tutti i concorrenti siano talmente a loro agio nella ricerca dell’amore che hanno già iniziato ad innescare tra loro interessi e frequentazioni.

Le puntate del Trono Classico hanno già iniziato a scalpitare per via di una corteggiatrice che ha iniziato ad uscire con entrambi i tronisti presenti in studio, Matteo Fioravanti e Joele Milan, intessendo una trama molto fitta di competizione.

A quanto pare dalle anticipazioni, però, anche il Trono Over non delude le aspettative e questa volta torna a calcare l’attenzione del pubblico in studio e da casa, la bellissima dama Ida Platano.

Ida Platano torna a Uomini e Donne e ci ricasca

Secondo le anticipazioni date dal Vicolo delle News, la bellissima dama Ida Platano è tornata nello studio di Uomini e Donne per tentare di nuovo la fortuna e cercare l’uomo della sua vita. Tutti ricordiamo la sua burrascosa storia d’amore vissuta con il cavaliere Riccardo Guarnieri e la conclusione non felice della relazione.

A questo punto la Platano non demorde e ritenta, anzi ci ricasca perché c’è un ragazzo che le piace davvero molto. Il corteggiatore si chiama Marcello e già lo scorso lunedì Ida era apparsa molto interessata ad una frequentazione per approfondire questa conoscenza.

Così i due, a registrazione conclusa, hanno trascorso insieme la serata e sono rimasti a chiacchierare a lungo nella stanza d’albergo. L’interesse è stato tanto, al punto che tra Marcello e la Platano è scattato anche un bacio. Nella puntata in studio, però, sembra proprio che Ida sia rimasta delusa perché, stando a quanto raccontato, mentre lei parlava e gli accarezzava i capelli, il corteggiatore si è addormentato.

Marcello ha tentato di giustificarsi, dicendosi stanco per il viaggio e la puntata registrata ma la Platano non sembra esserne molto convinta.

Nessun corteggiatore per Gemma

Intanto la Galgani è tornata protagonista dei battibecchi con Tina Cipollari. Per lei, al momento, non sembrano esserci corteggiatori e, di fronte a questa notizia deludente, l’opinionista non perde occasione per lanciare frecciatine alla dama.

Oltre a fare ironia sull’assenza di corteggiatori per Gemma, Tina sottolineerà che probabilmente questa mancanza è legata ai suoi ritocchini estetici che non sono apprezzati dai pretendenti, facendo allusione all’ultima operazione chirurgica subita da Gemma per aumentare il suo seno di qualche taglia.

LEGGI ANCHE : Ida Platano senza trucco: la dama di “Uomini e Donne” come non l’avete mai vista

LEGGI ANCHE : Ida Platano, nuovo cambio look per la dama di Uomini e Donne: come si è mostrata

Intanto il cavaliere Stefano, dopo essere uscito con una dama, non ha perso occasione di denigrarla in studio e a quel punto è intervenuto l’opinionista Gianni Sperti con un attacco all’uomo.