Chi è Ginevra, moglie di Edoardo Scotti e nuora del conduttore Gerry

Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano. Da anni è presente nel piccolo schermo e regala tante emozioni al pubblico. Non tutti conoscono la moglie del figlio Edoardo. È una bellissima donna nota in televisione. Ecco di chi si tratta.

La carriera di regista per il figlio di Gerry Scotti

Tutti sono concordi nel dire che Edoardo è identico al padre. Nato a Milano il 10 marzo 1992, è nato dall’amore del conduttore con Patrizia Grosso. Fin da piccolo ha avuto un contatto diretto con il mondo dello spettacolo, così con il passare del tempo si è appassionato al punto tale da diventare un regista. Per questo motivo ha proseguito gli studi universitari in America, precisamente a Los Angeles. Nel 2011 ha affiancato il padre dietro le quinte de Lo Show dei record e nel 2015 ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico in qualità di inviato della trasmissione. Nel frattempo ha lavorato anche per la Sky e la Rai come aiuto regista. Per quanto riguarda la vita privata è sposato con Ginevra Piola, una bellissima dai capelli lunghi e biondi con un sorriso smagliante. È un volto noto della Mediaset. Ecco di cosa si occupa.

Una giornalista della Mediaset

Laureata in lettere e filosofia, Ginevra Piola è una giornalista e dal 2018 collabora con la Mediaset. Dal 2013 ha una storia d’amore con Edoardo e dalla loro unione è nata nel 2020 la piccola Virginia, con la quale Gerry si mostra spesso sui social. Nonostante Edoardo e Ginevra siano dei personaggi pubblici, tendono a tutelare la vita privata. Infatti non si conosce la data precisa delle nozze e la notizia della nascita della piccola è stata riportata dal settimanale Gente. Inoltre è stato Gerry a comunicare nello studio di Verissimo a Silvia Toffanin che sarebbe diventato nonno: “Per voi resterò sempre lo zio Gerry, ma tra poco in famiglia sarò nonno. Sarà una femminuccia”. Ginevra ha un profilo Instagram privato a differenza del marito che spesso pubblica delle foto romantiche. Il fatto che ottengano tantissimi like e commenti positivi dimostra che sia l’uno che l’altra sono molto amati dagli italiani.

Nuova avventura televisiva per Gerry Scotti

Se Edoardo preferisce lavorare dietro le telecamere, Gerry Scotti sta dall’altra parte. A breve lo rivedremo accanto a Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammucari in qualità di giudice della prossima edizione di Tu sì que vales. Ci saranno tante novità e colpi di scena e soprattutto tante risate. Del resto il programma intrattiene il pubblico nel weekend con grande gioia ed entusiasmo.

