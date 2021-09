Rossano Laurini: ecco chi è il compagno di vita di Vanessa Incontrada

Tutti conoscono lei, l’audace conduttrice televisiva spagnola naturalizzata italiana, ma in pochi sanno chi è il compagno di vita di Vanessa Incontrada.

Attrice, showgirl, conduttrice televisiva ed ex modella, Vanessa Incontrada è una delle donne più apprezzate nel mondo dello spettacolo per il suo modo di fare coinvolgente e la sua gioia contagiosa. Volto noto sia sul piccolo che sul grande schermo, oltre che in teatro e nel panorama musicale grazie ai tanti eventi di cui è stata alla guida, negli ultimi anni è anche diventata una delle icone della body positivity, il movimento che mira all’accettazione del proprio corpo al naturale e che trova schierate in prima linea diverse celebrity, tra cui anche Sabrina Ferilli. Ma se le prodezze, il talento e la bellezza di Vanessa Incontrada sono noti ai più, sono in pochi a conoscere i dettagli al rosa della sua vita.

Chi è Rossano Laurini

Più nello specifico, parliamo del suo compagno di vita: Rossano Laurini. Uomo dalle mille passioni, imprenditore e direttore artistico di alcune discoteche di Follonica, in provincia di Grosseto, Rossano Laurini è colui che ha conquistato il cuore di Vanessa Incontrada. La loro relazione, iniziata tra non poche difficoltà nel 2007, continua ancora oggi e li vede protagonisti di una splendida love story. Ma vediamo com’è iniziata.

La storia tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini

Il primo incontro tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini è avvenuto oltre dieci anni fa quando, la prima frequentava Andrea Palmieri, mentre il secondo era legato sentimentalmente a Chiara Palmieri, la sorella dell’allora fidanzato della conduttrice. Tra i due è subito scattato il colpo di fulmine, anche se non si è trattato di certo di una situazione facile da gestire! A complicare le cose, anche il fatto che Vanessa Incontrada e Chiara Palmieri fossero molto amiche. Un rapporto che, per ovvi motivi, si è andato sgretolando.

Le parole di Vanessa Incontrada

Su questo punto è intervenuta la stessa Vanessa Incontrada, più volte criticata per la sua scelta di portare avanti la relazione con Rossano Laurini. Secondo quanto dichiarato dalla conduttrice, la storia con l’imprenditore sarebbe cominciata quando il suo matrimonio era già in crisi: «Io sono arrivata nel momento in cui si era già sgretolato tutto – ha dichiarato al magazine Amica -. Non ho rubato nessuno. Quando succedono queste cose c’è già una frattura. L’amore non si ruba».

E sicuramente di amore si è trattato, come testimonia la solidità del rapporto che tuttora lega Vanessa Incontrada e Rossano Laurini. I due rimangono ancora oggi una coppia affiatata, il cui amore è arricchito anche dalla presenza del figlio Isal, nato nel 2008, molto legato anche a Diletta, la figlia che Rossano Laurini ha avuto con l’ex moglie. Sui social, infatti, sono tantissime le foto che testimoniano il legame tra i due Laurini, che amano trascorrere il tempo insieme divertendosi con tutta la famiglia!