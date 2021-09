Una Vita, anticipazioni spagnole: furto in casa di Genoveva. Felicia vende il ristorante

Una Vita è la soap opera spagnola che da anni regala tante emozioni al pubblico italiano. Secondo le anticipazioni saranno al centro dell’attenzione due donne: Felicia e Genoveva. Ecco le vicende di cui saranno le protagoniste assolute.

Un uomo misterioso nella vita di Genoveva

Il quartiere spagnolo non ha un attimo di tregua e gli abitanti lo sanno bene. In questi giorni non sta passando bei momenti Felipe a causa della sete di vendetta di Genoveva. Quest’ultima ha perso il bambino che aveva in grembo e ha dato tutte le colpe al marito, di conseguenza sta cercando di screditarlo agli occhi di tutti. A breve dovrà fare i conti con i tribunali per via dell’omicidio di Marcia. Felipe non crede più alla sua innocenza, ragion per cui si allontanerà sempre più dalla moglie. Proprio per questo motivo la dark lady, degna erede di Cayetana e Ursula, gli darà del filo da torcere fino alla fine. Nelle prossime puntate sarà anche vittima di un furto che subirà da parte di un uomo misterioso. Questa persona porterà via oggetti e robe di valore e lo farà in modo mirato. Infatti nulla sarà lasciato al caso, ma ci sarà un motivo ben preciso dietro questo atto per niente onesto. Per scoprire cosa c’è sotto, non ci resta altro da fare che attendere.

Decisione inaspettata di Felicia

Per quanto riguarda Felicia non sta avendo vita facile con la figlia Camino. I telespettatori sanno che non ha mai accettato la sua relazione con la pittrice Maite. Ha fatto di tutto per allontanarle fino a mandare la donna in carcere. Alla fine Maite, per amore di Camino, ha deciso di andare via dal quartiere. Nonostante ora sia sposata con Ildefonso, la giovane non ha mai nascosto di amarla ancora. Per lei si tratta dell’unico e vero amore della sua vita, quindi difficilmente proverà lo stesso sentimento per il marito. Nel frattempo Felicia può gioire della sua amicizia con Marcos. Anche se all’inizio era scettica, si lascerà andare tra le sue braccia. La sua vita cambierà al punto tale da decidere di non gestire più il ristorante. Per questo motivo cederà la sua attività redditizia e la metterà in vendita. Ci saranno nuovi acquirenti che sicuramente avranno delle storie da raccontare. Le loro vicende si intrecceranno volentieri con quelle che da sempre caratterizzano Acacias 38.

Un segreto devastante per Camino

Camino avrà un confronto con il marito e scoprirà che è diventato impotente a causa della guerra. Deciderà di stare vicino al ragazzo, il quale le chiederà di non dire nulla a nessuno. Camino lo riferirà all’amica Annabel che lo renderà pubblico durante una festa. Non mancheranno dei problemi per i due coniugi, in quanto si scaglieranno contro sia Felicia che il nonno di Ildefonso.

