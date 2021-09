Tu Si Que Vales, tutto pronto per la nuova edizione: conduttori, giuria e cast | Ecco tutto quello che c’è da sapere

Tu sì que vales è il programma che da anni fa compagnia agli italiani nel weekend. Come sempre regala tanti sorrisi e anche quest’anno non sarà da meno. Ecco quando andrà in onda la prima puntata.

Tu sì que vales, ecco quando andrà in onda

Tu sì que vales è un programma che ha lo scopo di far esibire coloro che hanno un talento e vogliono condividerlo con una vasta platea. Tuttavia c’è anche un momento dedicato alle risate quando si esibiscono dei personaggi stravaganti. In quel caso interviene sempre Gerry Scotti con la cosiddetta Scuderia che li accoglie a braccia aperte. Anche quest’anno la giuria sarà composta da Gerry, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. I quattro hanno sempre la battuta pronta e spesso battibeccano per opinioni diverse sui concorrenti. Rudy viene preso di mira dai colleghi che non perdono occasione di fargli uno scherzetto. Ci sarà anche la bravissima Sabrina Ferilli, con la quale la De Filippi avrà dei simpatici botta e risposta. Non a caso sulla pagina ufficiale del programma è stato pubblicato un video in cui hanno discusso con il sorriso sulle labbra. Allo stesso tempo è stata ufficializza la data che darà inizio all’ennesima edizione, precisamente l’ottava.

“Torna da sabato 18 settembre”

“È ufficiale, Tu si que vales torna da sabato 18 settembre con tutto il gruppo di sempre! Vi aspettiamo su Canale 5. Pronti?”. Ecco le parole riportate nella didascalia del video pubblicato circa un giorno fa sulla pagina Instagram del programma. Nel video Maria De Filippi chiede alla Ferilli se sa quando andranno in onda. L’attrice è stata confermata come rappresentante della giuria popolare, dunque siederà sulla poltrona nera che tempo fa spettava a Iva Zanicchi e Mara Venier. Nel video, con l’aiuto di Belen Rodriguez, ha risposto alle domande fatte a raffica dalla conduttrice più amata della Mediaset. Oltre a essere colleghe, sono anche amiche nella quotidianità. Il loro rapporto è molto amato dai telespettatori perché regalano costantemente sorrisi. I fan, quindi, avranno modo di rivederle insieme nel piccolo schermo a breve.

Il trio al timone della conduzione

I telespettatori avranno modo di rivedere Belen Rodriguez accanto a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Belen da poco ha accolto nella sua vita Luna Mari, la figlia nata dall’amore che la lega da qualche anno ad Antonino Spinalbese. Potrà contare sulla presenza dei due colleghi che si metteranno in gioco davanti alle telecamere come hanno sempre fatto. Secondo fonti attendibili pare che nel programma ci sarà anche Giulia Stabile, ovvero la ballerina vincitrice dell’ultima edizione di Amici. Cosa farà? Curerà una serie di contenuti pubblicati sulla piattaforma Witty TV.

