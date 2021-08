Grande Fratello Vip, tra i concorrenti della prossima edizione anche l’ex di Belen Rodriguez

Il Grande Fratello Vip tornerà a settembre nel piccolo schermo per la gioia dei telespettatori. Alfonso Signorini ha già anticipato che il cast sarà formato da volti di un certo spessore del mondo dello spettacolo. Tra questi ci sarà un ex di Belen Rodriguez e non si tratta di Stefano De Martino. Ecco di chi si tratta.

L’affascinante ex di Belen Rodriguez

Secondo le informazioni che stanno circolando sul web ci saranno tante novità nella nuova edizione. In primis Pupo e Antonella Elia saranno sostituiti da due donne ed eccezione: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Entrambe dotate di estremo fascino e vasta cultura, sicuramente sapranno commentare le dinamiche che si svilupperanno all’interno della casa. Tra i concorrenti ufficiali c’è Katia Ricciarelli e la figlia di Morgan e Asia Argento. Sicuramente ogni singolo concorrente saprà farsi valere davanti alle telecamere. Nelle ultime ore è arrivata una notizia: farà parte del reality un uomo che ha fatto perdere la testa a una delle donne più amate del mondo dello spettacolo. Alto, moro, fisico scultoreo e sguardo penetrante. Altro non è che Gianmaria Antinolfi.

Chi è Gianmaria Antinolfi?

Gianmaria è un giovane manager nel settore dell’alta moda. Nato a Napoli 30 giugno 1985, vive a Milano e ha conseguito una laurea in Economia Aziendale presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Dopo si è recato all’Università Bocconi di Milano per prendere un Master in Management. Poi ha subito lavorato per diverse società, come la Caravel Pregiate Spa e la France Croco. Fanno parte del Kering group, una holding internazionale che gestisce alcuni marchi importanti come Gucci e Yves Saint Laurent. Ha un curriculum degno di tutto rispetto e sui social è seguito ha tantissimi follower. Per un paio di mesi è stato al centro di gossip per aver avuto una breve relazione con Belen. I due sono stati visti l’estate scorsa a Capri. Era il periodo in cui Gianmaria ha festeggiato il suo compleanno e tra gli invitati non poteva mancare la showgirl argentina. L’affascinante napoletano è stato fotografato anche in compagnia del piccolo Santiago, con il quale si era creata una perfetta sintonia. Nonostante ci siano stati baci e abbracci alla luce del sole, la scintilla non è scoccata con Belen. Del resto subito dopo ha incontrato Antonino Spinalbese, colui che ha reso padre da poco della piccola Luna Mari.

Una tronista nella casa

Spesso alcuni tronisti di Uomini e Donne di Maria De Filippi hanno la possibilità di far parte del cast. L’anno scorso c’era Andrea zelletta mentre quest’anno toccherà alla “collega” Sophie Codegoni. Dopo essere stata paparazzata in compagnia di Fabrizio Corona, pare che adesso sia di nuovo single. Durante un’intervista ha dichiarato di accettare con entusiasmo questa sfida, anche perché è un modo per abbandonare la timidezza. Sarà folgorata dalla bellezza di Gianmaria?

