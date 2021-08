Gomorra 5, l’attesa è finita: il trailer dell’ultima stagione dell’acclamata serie Sky | VIDEO

Con l’avvento delle numerose piattaforme streaming in abbonamento, noi tutti siamo stati catapultati in un mondo fatto di film e serie tv sempre a nostra completa disposizione. Nonostante il cinema hollywoodiano continui a farla da padrone, negli ultimi anni si è diffuso un vero e proprio fenomeno mondiale, tutto orgogliosamente made in Napoli. Sto parlando di Gomorra, la fiction liberamente ispirata al romanzo dello scrittore Roberto Saviano.

Le avventure dei due protagonisti della fiction, Genny Savastano e Ciro Di Marzio, hanno tenuto con il fiato sospeso milioni di telespettatori. Dal 2019 a oggi, i fan della serie non hanno aspettato altro che l’annuncio riguardante l’uscita della quinta e ultima stagione. L’attesa, per fortuna, è quasi finita. Ecco tutti i dettagli.

“Gomorra 5”: la resa dei conti

È ufficiale: su Sky a novembre verrà trasmessa la stagione finale della serie tv Gomorra. Cosa accadrà tra Ciro e Genny? I due protagonisti, infatti, nel corso di tutte le stagioni precedenti, sono sempre stati legati da un filo, alternando momenti di fratellanza assoluta a situazioni nelle quali si sono ritrovati l’uno contro l’altro. Nella vita reale, però, Salvatore Esposito e Marco D’Amore, oltre a essere due attori magistrali, sono anche molto amici. A dimostrazione di ciò, sui profili social di entrambi gli artisti possiamo trovare foto e video nei quali vengono ritratti insieme.

La resa dei conti è vicina e, in attesa delle nuove puntate, possiamo goderci il novo trailer ufficiale della stagione finale della serie.

La trama

In attesa di scoprire come finirà l’eterna lotta di potere tra Genny Savastano e Ciro Di Marzio, ripercorriamo insieme le parti salienti della serie tv. Genny è l’unico erede del boss di Secondigliano Pietro Savastano il quale, non reputando il figlio all’altezza del suo impero, è solito tenerlo sempre in disparte senza mai permettergli di prendere decisioni in maniera autonoma. Genny, per contro, vuole dimostrare a suo padre quanto invece sia in grado di mettere in pratica tutti gli insegnamenti ricevuti, in modo tale da renderlo fiero e orgoglioso di lui. Ed è proprio qui che entra in gioco Ciro, uno degli uomini più fidati di Pietro, il quale guiderà Genny durante le sue prime esperienze sul campo.

Dopo un periodo trascorso in Honduras per volere della madre, donna Imma, Genny torna a Napoli radicalmente cambiato, pronto a camminare con le sue gambe e prendersi ciò che gli spetta senza guardare in faccia a nessuno. Ciro, sentendosi messo in un angolo, inizia una vera e propria guerra contro il clan dei Savastano, rompendo tutti gli equilibri creati fino ad allora. Dopo la morte di don Pietro, Ciro e Genny, insieme ai loro rispettivi clan, danno vita a delle lotte senza eguali per aggiudicarsi i pieni poteri; nonostante si trovino spesso a farsi guerra a vicenda, nel corso degli anni saranno l’uno la salvezza dell’altro. Per scoprire il finale della storia, non ci resta che attendere fino a novembre.