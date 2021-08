Quanto guadagna Roberto Benigni? Patrimonio e stipendio dell’attore italiano

Roberto Benigni è indubbiamente uno dei volti iconici dello spettacolo italiano, ma quanto guadagna l’attore toscano? Ecco le cifre.

Nato a Castiglion Fiorentino nell’ottobre del 1952, Roberto ha iniziato la propria carriera nel mondo dello spettacolo come cantante e musicista per poi diventare un popolare attore teatrale riuscendo a portare in giro per tutto lo stivale spettacoli di grande successo. Uno dei personaggi che indubbiamente hanno segnato l’inizio del suo percorso è quello del contadino toscano, in parte autobiografico, praticando entrambi i genitori questa professione.

La carriera di Roberto Benigni

Dopo il successo teatrale Benigni riesce a raggiungere il piccolo schermo e successivamente anche il cinema non trovando fin da subito l’appoggio della critica e venendo etichettato come un personaggio ribelle, scomodo e di nicchia. L’approvazione da parte del pubblico e l’interesse della critica arrivano a partire dagli anni 70 quando, Roberto si afferma come attore teatrale e riesce a portare il proprio personaggio sul grande schermo e in tv prendendo parte a diversi programmi in collaborazione con Renzo Arbore. Da allora, tra alti e bassi, l’attore è riuscito a diventare uno dei volti più popolari del panorama italiano prendendo parte a film di grande successo come Johnny Stecchino, Il piccolo Diavolo e più avanti La Vita è Bella, pellicola che gli ha permesso di vincere l0ambito Premio Oscar come Miglior Attore Protagonista.

Quanto guadagna Roberto Benigni

Ma vista la popolarità, il talento e la notorietà, quanto guadagna Roberto Benigni? Secondo quanto riportato dal portale Money.it, l’attore toscano possiede un patrimonio netto di 15 milioni dollari, derivanti dalle sue innumerevoli attività. Stando alle indiscrezioni, le principali entrate per Benigni deriverebbero da casa Rai per la realizzazione di diversi spettacoli come Tutto Dante, trasmesso nel 2013, passando per le varie ospitate al Festival di Sanremo per un totale di 6 milioni di euro spalmati nel corso di svariati anni. Ovviamente si tratta di indiscrezioni non confermate da parte dei diretti interessati.

LEGGI ANCHE—>Quanto guadagna tata Rosalba? Svelato lo stipendio della tata assunta dai Ferragnez

Le aziende di Roberto Benigni

Oltre all’attività nel mondo dello spettacolo, Roberto Benigni è anche impegnato nella gestione di Melampo Cinematografica, società di produzione fondata nel 1991 in coppia con la moglie, Nicoletta Braschi. Inoltre l’attore toscano ha a che fare anche con altre aziende tra cui una società immobiliare e un’impresa che si occupa della produzione di latte in polvere per neonati.