Gianna Nannini, avete visto come è diventata la figlia Penelope? Un incanto

Nel 2010 Gianna Nannini ha realizzato il sogno di una vita, diventare mamma: a distanza di 11 anni ecco com’è diventata la figlia della cantante, Penelope.

Nei tanti anni di carriera Gianna Nannini non ha mai fatto mistero della sua volontà di diventare mamma e il 26 novembre del 2010 è nata finalmente Penelope Jane.

All’età di 56 anni e grazie alla fecondazione artificiale, la cantante italiana è riuscita a stringere tra le braccia la sua “meravigliosa creatura”.

Gianna Nannini e la nascita di Penelope dopo tre aborti e un lungo percorso

Prima di mettere al mondo Penelope Gianna ha dovuto affrontare tre aborti, ma ha continuato imperterrita per la sua strada con la stessa energia e la medesima grinta che ha sempre contraddistinto ogni sua esibizione. La cantante toscana ha deciso di raccontare le circostanze della nascita della figlia solo qualche anno dopo, nel 2016, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. “Mettendola al mondo è come se avessi seminato un giardino: ci ho provato e riprovato, e quando avevo perso ogni speranza, lei è arrivata. Ho pianto due giorni, prima di dire finalmente ci siamo. Ero invasa di emozione e di commozione. Avere un figlio desiderato così tanto non può essere uno sbaglio perché avrà tutto l’amore del mondo anche da una mamma non più giovane. La Bibbia parla di madri a 70 anni… se Rod Stewart fa un figlio a 65 anni nessuno dice nulla. Invece con me si parla di questo e non della mia musica”, ha detto la Nannini a proposito delle tante polemiche che ha sollevato la sua decisione di diventare mamma in età adulta.

Il nome scelto per la bambina esprime tutta la fatica e l’attesa nascoste dietro il momento più bello della vita di Gianna: dal momento in cui la Nannini ha atteso così tanto prima di diventare mamma, ha scelto di chiamarla Penelope, in omaggio ad una delle protagoniste femminili dell’Odissea di Omero, proprio quella donna che ha dovuto attendere per anni il ritorno di Ulisse a Itaca.

Penelope Jane oggi ha 11 anni: la vita insieme a mamma Gianna e Carla

Sul profilo Instagram di Gianna compaiono rari momenti della sua vita quotidiana condivisi con la figlia Penelope, alla quale ha anche dedicato una canzone, o meglio, un intero album. Risale all’11 gennaio 2011 la pubblicazione del disco Io e te, che contiene, tra gli altri, i brani Ogni Tanto e Ti voglio tanto bene, singoli scritti appositamente per la piccola. Nella prima canzone si celebre il legame tra una madre e i figli, con particolare riferimento al momento della nascita, mentre il secondo brano si presenta come una vera e propria dichiarazione d’amore della Nannini a Penelope.

Qualche anno fa la cantante ha deciso di trasferirsi Londra nel quartiere di Kensington, insieme alla figlia Penelope e a Carla, la sua compagna da oltre 40 anni. Le due si sono sposate con rito civile proprio nella capitale inglese, lontano da occhi indiscreti e dai flash delle macchine fotografiche. “L’Italia non tutela i miei diritti di mamma. Ho scelto di vivere a Londra perché così mia figlia Penelope può crescere senza preconcetti. Quando è nata da noi non c’erano nemmeno le unioni civili, figuriamoci la stepchild adoption”, ha spiegato Gianna che pare sia tornata di recente a vivere a Siena, la sua città d’origine.