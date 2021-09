La Principessa Mako del Giappone e Kei Komuro pronti al matrimonio: il lieto fino per una complicata storia d’amore

Finalmente sposi: Mako e Kei a breve coroneranno il loro sogno d’amore convolando a nozze entro la fine dell’anno.

Quando si parla di principi e principesse, il primo pensiero è quello che ci riporta a favole in cui alla fine tutti vivono insieme felici e contenti. Nella realtà, le cose non sono così semplici e, anzi, spesso le difficoltà amano sommarsi e allontanare sempre di più la meta finale. Per Mako e Kei, però, è finito il momento degli ostacoli e davanti ai loro occhi si apre l’orizzonte dell’amore.

La storia tra Mako e Kei

Dopo quattro anni insieme, la Principessa Mako del Giappone, figlia maggiore del Principe Akishino e della Principessa Akishino, nonché primogenita dell’Imperatore del Giappone Akihito, sposerà entro la fine del 2021 il fidanzato Kei Komuro. Un avvenimento importante non solo per l’evento in sé, ma anche perché priverà la sposa del titolo e la renderà una privata cittadina, in quanto il futuro marito non fa parte della casa reale.

Il doppio rinvio delle nozze

I due 29enni si sono conosciuti e innamorati all’International Christian University di Tokyo, dove il 26 marzo 2014 la Principessa Mako si è laureata in arte e beni culturali con una tesi intitolata “La nascita, lo sviluppo, le complicazioni della mitologia giapponese nei dipinti nel periodo Meiji”. Le nozze della coppia erano ormai nell’aria da tempo: il fidanzamento, infatti, è stato annunciato dall’agenzia imperiale nel novembre del 2017, ma è stato rimandato per ben due volte.

I problemi finanziari della famiglia Komuro

Inizialmente, a febbraio 2018, Mako e Kei hanno deciso di rallentare e di prendersi del tempo per «pensare più profondamente al matrimonio». Una scelta che, secondo l’opinione comune, è stata dettata dalla concomitante abdicazione dell’imperatore Akihito. A far slittare nuovamente le nozze nel 2019 è poi stata la complessa situazione finanziaria in cui versava la madre di Komuro, al centro dei riflettori nipponici per i suoi prestiti di dubbia provenienza. In quell’occasione, la stessa principessa, tramite l’agenzia della Casa reale, si era trovata costretta a un cambio di programma a causa della «mancanza di un’adeguata preparazione per un evento di tale portata».

Un lieto fine

Ma a dispetto di tutti gli ostacoli, «niente ha mai messo in dubbio il matrimonio», come dichiarato dalla stessa Mako, che adesso potrà finalmente dire Sì. La data esatta non è ancora nota, ma stando alle testate giapponesi, i due celebreranno le nozze entro la fine dell’anno, rinunciando alla cerimonia imperiale e senza ricevere l’indennizzo governativo previsto alle donne della casa imperiale. Una richiesta della stessa Mako, che è impaziente di vivere finalmente la sua vita insieme a Kei, con tutta probabilità negli Stati Uniti, dove lui sta seguendo un percorso di studi per ottenere una specializzazione in legge. Quanto alla principessa, i suoi piani non sono ancora chiari, ma potrebbe trovare con facilità un’occupazione in ambito culturale e artistico. Il suo curriculum, infatti, vanta anche un master in studi museali presso l’Università di Leicester e altre diverse esperienze all’estero, soprattutto nel Regno Unito.