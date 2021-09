Procede sempre più spedita la campagna vaccinale contro il Covid europea: in Spagna immunizzato il 70% della popolazione, in Italia il 70% di quella over 12

“Il 70% degli adulti nell’Ue è completamente vaccinato. Voglio ringraziare le persone che hanno reso possibile questo grande traguardo. Ma dobbiamo andare oltre!”. Così un’entusiasta Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. “Dobbiamo colmare il divario immunitario e chiudere la porta alle nuove varianti”, le ha fatto eco la Commissaria alla Salute, Stella Kyriakides. Che la campagna vaccinale anti-Covid europea sia un successo lo ha rivendicato anche il Commissario agli Affari Interni e ai Servizi, Thierry Breton, sottolineando come l’Unione europea, pur partita in ritardo rispetto agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna e a Israele, nel tempo è riuscita a superarli nel numero delle dosi di vaccino inoculate.

A ulteriore conferma, oltre il il 70% della popolazione spagnola, secondo i dati divulgati dal Ministero della Salute, ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino contro il Covid-19: più di 66 milioni di vaccini somministrati, il 70.3% della popolazione ha concluso il ciclo mentre il 77% ha ricevuto una dose. “Abbiamo raggiunto ciò grazie alla forza del nostro sistema sanitario nazionale, dei professionisti sanitari, al lavoro delle agenzie pubbliche e alla grande sensibilità dei cittadini”, ha twittato il Primo ministro iberico, Pedro Sanchez.

Covid, in Spagna immunizzato il 70% della popolazione, in Italia vaccinato il 70% di quella over 12

Sul fronte della campagna vaccinale anche il nostro Paese non è da meno della Spagna: le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, infatti, secondo il report del Commissario straordinario per l’Emergenza sanitaria, Generale Francesco Paolo Figliuolo, sono 37.882.252, il 70,14% della popolazione over 12. Nello specifico, le dosi di vaccino somministrate sono 77.840.987, il 90,4% del totale di quelle consegnate, pari finora a 86.126.058 (nel dettaglio,60.650.706 Pfizer/BioNTech, 11.483.025 Moderna, 12.033.620 Vaxzevria-AstraZeneca e 1.958.707 Janssen).

Intanto, nelle ultime 24 ore sono 6.503 i nuovi positivi al Covid, su 303.717 test effettuati, con un tasso di positività che si attesta al 2.1%, in crescita rispetto all’1.8% della rilevazione precedente. I decessi sono 69 contro i 75 di martedì. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 540, 4 in meno rispetto all’altro ieri, con 40 nuovi ingressi. I ricoverati con sintomi nei reparti sono 4.231, in leggero calo rispetto ai 4.252 del giorno precedente.