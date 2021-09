Il Presidente di “Fratelli d’Italia”, Giorgia Meloni, promette battaglia sul Green Pass: “Continueremo a batterci contro questa misura insensata”

Le manifestazioni di protesta, con tanto di paventato blocco dei treni e delle principali stazioni, contro il Green Pass si sono rivelate un autentico flop. Molti i controlli ma pochi partecipanti: a Roma circa 30 i manifestanti davanti alla stazione Tiburtina, in pochi anche a Milano, rimasti fuori dalla stazione, una ventina a Firenze, a Napoli solo in 2 con le bandiere.

Tuttavia, il fronte del No Green Pass, almeno quello politico, è ben lungi dall’alzare bandiera bianca: “Il Green pass così come voluto dal Governo Draghi è una misura economicida e che non serve a combattere il contagio. “Fratelli d’Italia” lo ha sostenuto fin dall’inizio e con coerenza abbiamo formalizzato questa posizione negli emendamenti all’ultimo dl “Covid” discussi oggi (ieri, ndr) alla Camera. Il no del Pd e del M5S non stupisce ma siamo felici che nella maggioranza ci sia chi abbia condivido le proposte di FdI. Noi continueremo su questa strada e a batterci contro questa misura insensata“: è quanto dichiarato dal Presidente di “Fratelli d’Italia”, Giorgia Meloni.

Covid, Meloni: “Il Green Pass è una misura insensata”. Sileri: “E’ protezione della popolazione”

Di tutt’altro avviso è il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: “Il Green Pass non è discriminazione, è protezione della popolazione. Non è solo italiano, è stato introdotto in gran parte dei Paesi occidentali. Si tratta di sicurezza”.

In merito alle minacce dei No Vax il sottosegretario alla Salute ha puntato il dito contro i social che fanno da cassa di risonanza di una sparuta minoranza: “Coloro che minacciano sono davvero un numero esiguo ma sono estremamente rumorosi. E’ anche l’effetto dei social e i social non aiutano. Il Green pass è interpretato come un obbligo indiretto della vaccinazione ma è anche un importante strumento diagnostico”.