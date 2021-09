Manifestazione «No Green Pass» è un flop: la delusione dei partecipanti

«Mi aspettavo migliaia di persone, invece siamo in tre o quattro. Sono delusa.» afferma una delle manifestanti presenti oggi a Roma.

Un flop: così si può definire la manifestazione «No Green Pass» in programma oggi, 1 settembre, a Roma. Un flop perché non ci sono manifestanti alla Stazione Tiburtina. La delusione è tanta tra chi, invece, si è presentato per protestare e non ha trovato nessuno. O, comunque, meno gente del previsto. Al momento rimangono la Polizia che controlla l’ingresso e i lati della Stazione.

La delusione dei manifestanti presenti

«Sono delusa dalla mancanza di persone» afferma una manifestante. «Ero qui per manifestare contro il Green Pass e contro il vaccino. Mi aspettavo di trovare migliaia di manifestanti e invece siamo in tre o quattro».

La manifestante prova a dare anche una spiegazione della sua decisione di schierarsi contro il Green Pass e il vaccino: «Se cinque Premi Nobel dicono che non bisogna farlo, un motivo ci sarà. Mi fido di Montagnier, non di Burioni o di Bassetti». Aggiunge poi: «È un siero genetico sperimentale di cui non si conoscono gli effetti. Obbligarci a vaccinarci con questo Green Pass è incostituzionale. Solo in Italia sono arrivati a tanto. Siamo schiavi di questo sistema e delle multinazionali».