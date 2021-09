Oltre un italiano su tre ha il cellulare in età scolare: 6 su 10 ci dormono

Secondo l’indagine realizzata per Facile.it il 37% degli italiani oggi adulti ha avuto il cellulare in età scolare

Oltre un italiano su tre adulto ha ricevuto un cellulare in età scolare. E’ il risultato di un’indagine effettuata per Facile.it da mUp Research e Norstat. Infatti, il 37% degli italiani oggi adulti ha avuto il telefonino quando era a scuola. Inoltre, 563.000 lo hanno ricevuto addirittura prima dei 10 anni. Inevitabile che oggi l’età media per avere un primo telefono si sia abbassata ulteriormente. Oggi mediamente i bambini ricevono il cellulare come regalo della Prima Comunione.

Italiani e cellulari, l’indagine

Un po’ come unire il Sacro con il profano. Un’altra statistica svela anche il luogo dove si utilizza di più il telefono in età scolare. Si tratta del letto. Vanno a dormire con il cellulare più di 6 italiani su 10. Al secondo posto si trova la sala, mentre al terzo c’è il bagno, area della casa dove più di un rispondente su 3 dichiara di usare regolarmente il telefonino.

Leggi anche > Coldiretti: boom Made in Italy, +7,6% di acquisti! Un successo soprattutto «green»

I dati sono preoccupanti perchè si rischia il disturbo del sonno e anche l’isolamento dalla famiglia e da ciò che circonda. Ci si abitua a vivere una realtà parallela. Per quanto riguarda l’indagine su cosa fanno la maggior parte dei giovani oggi con il cellulare la risposta è: fare chiamate, videochiamate e mandare messaggi.

Leggi anche > Pensioni, in 10 anni perso il 30% del potere di acquisto: «Rischio collasso»

Queste tre funzioni superano il 70% rispetto ad altre funzionalità. Per quanto riguarda i social, il 62% delle persone intercettate ha dichiarato di usare per svago e in modo ricorrente app come Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok. Andando su altre funzionalità molto utilizzate, il 47% degli intervistati ha dichiarato che la fotocamera è una delle funzioni più usate dello smartphone. Il 43%, ha affermato di usare il cellulare per ascoltare musica.