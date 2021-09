Afghanistan, ministro esteri britannico in Pakistan per parlare di rifugiati

Missione diplomatica per Dominic Raab, ministro degli Esteri del GB. Il Regno Unito vuole garantire coloro che hanno collaborato con il Paese

La missione diplomatica di Dominic Raab, il ministro degli Esteri del Regno Unito, passa dal Pakistan dove è atteso per discutere con il governo locale delle evacuazioni dall’Afghanistan e della lotta contro il terrorismo. Raab incontrerà il ministro pakistano Shah Mahmood Qureshi, i vertici militari e di governo.

Raab giunge in Pakistan dopo che Boris Johnson ha insistito sul fatto che il Regno Unito deve “allinearsi” con i talebani e far loro capire la necessità di consentire alle persone di lasciare l’Afghanistan incolumi. La visita segue gli stanziamenti per 30 milioni di sterline da parte del governo britannico per i Paesi che confinano con l’Afghanistan e che in questa fase sono i più interessati dai flussi di rifugiati.

Tra le oltre 15.000 persone evacuate dall’Afghanistan nel Regno Unito dal 13 agosto, ci sono più di 8.000 ex dipendenti afghani e i loro familiari, ma si teme che migliaia persone che hanno aiutato gli sforzi britannici nel Paese e i loro parenti, così come altri civili vulnerabili, siano stati lasciati indietro.