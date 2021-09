La Russia costruisce una nuova città: si chiamerà Sputnik

La Russia di Putin costruirà una nuova città e si chiamerà Sputnik. Sorgerà a 30 chilometri da Vladivostok, nell’Estremo oriente russo

Sta per nascere una nuova città in Russia. Si chiamerà Sputnik, come il vaccino anti-covid e come il satellite messo in orbita nel 1957. Sputnik in russo significa “compagno di viaggio“. Il nome della nuova città si ispira, così, al motto positivo che piace tanto probabilmente ai russi.

Sputnik, città di 300mila abitanti

La nuova città sorgerà a 30 chilometri da Vladivostok, nell’Estremo oriente russo. La città si estenderà su un terreno di 925 ettari su cui saranno costruiti 2,8 milioni di metri quadri di spazi abitativi. Sarà una città di 300mila abitanti. I russi hanno firmato nelle ultime ore un accordo dal ministero per lo sviluppo dell’estremo oriente e gli enti locali.

Sarà curioso vedere nascere una nuova città con i criteri architettonici e tecnologici moderni. Putin e la Russia, in tal senso, potrebbero aprire un nuovo fronte in tema di politica estera.

Le grandi potenze potrebbero sfidarsi a distanza non solo sulle orbite nell’Universo e sulle crisi internazionali, bensì anche sulle costruzioni delle città del futuro.