Primo ministro giapponese Suga verso le dimissioni

Il primo ministro giapponese Yoshihide Suga ha affermato che non correrà per la rielezione come leader del partito, segnalando la fine del suo mandato.

Suga ha assunto il comando dopo che Shinzo Abe si è dimesso lo scorso settembre citando la cattiva salute. Da quel momento, però, ha visto le sue valutazioni di sostegno affondare al di sotto del 30% per la gestione della peggiore ondata di COVID-19. Il paese, che ora ha più di 1,5 milioni di casi, ha visto una lenta campagna vaccinale. Anche la decisione di ospitare i giochi olimpici quest’anno, nonostante il peggioramento della pandemia, si è rivelata estremamente impopolare.

La decisione di Suga di non candidarsi alle elezioni del Partito Liberale Democratico (LDP) a settembre significa che il partito sceglierà un nuovo leader. “Oggi alla riunione dell’esecutivo, [il signor] Suga ha detto che vuole concentrare i suoi sforzi sulle misure anti-coronavirus e non correrà alle elezioni per la leadership”, ha detto il segretario generale del Partito Liberale Democratico, secondo un rapporto AFP.

Quali saranno le conseguenze della decisione del primo ministro giapponese?



I futures del Nikkei del Giappone sono saltati del 2% subito dopo la notizia secondo la quale Suga non si sarebbe ricandidato. Il più ampio indice Topix ha esteso i suoi guadagni e ha raggiuntoi suoi livelli più alti dal 1991 in seguito alla notizia.

Il partito LDP terrà un’elezione il 29 settembre per scegliere il suo presidente. Il vincitore delle elezioni per la leadership si prevede sarà anche primo ministro del Giappone, dato che l’LDP detiene la maggioranza parlamentare. La coalizione guidata dall’LDP non dovrebbe perdere la sua maggioranza nella potente camera bassa, ma le previsioni suggeriscono che l’LDP potrebbe perdere la maggioranza che detiene da solo, un risultato che indebolirebbe chiunque sia alla guida del partito.

Fumio Kishida, un ex ministro degli esteri, è uno degli unici due legislatori che hanno finora dichiarato la loro candidatura. Giovedì, ha criticato la risposta di Suga al coronavirus e ha sollecitato un pacchetto di stimoli per combattere la pandemia.