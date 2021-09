Le autorità federali degli Stati Uniti hanno deciso di bloccare i voli della compagnia Virgin Galactic, ecco cosa sta succedendo

Le autorità federali degli Stati Uniti hanno deciso di non permettere alla compagnia Virgin Galactic di volare, poiché c’è un’inchiesta in corso su un incidente in volo occorso nel mese di luglio scorso. È quanto hanno riportato i media locali.

Leggi anche:—>Scoperti lavoratori in nero in stabilimento balneare, esercizio sospeso

Nel luglio scorso, il volo della Virgin Galactic, che ha condotto il miliardario Richard Branson nello spazio, portando quindi la compagnia nell’epoca del turismo spaziale, aveva fatto una deviazione rispetto alla traiettoria stabilita e le autorità stanno cercando di fare luce sull’accaduto.

Leggi anche:—>Covid, Sace export 2021: è ritorno al futuro

La Federal Administration Aviation ha comunicato che «Virgin Galactic non potrà far decollare SpaceShipTwo prima che la FAA approvi il rapporto finale dell’inchiesta o assicuri che i problemi legati all’incidente non siano un pericolo per l’incolumità pubblica».